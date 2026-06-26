Maharashtra ST News: शेतकरी कुटुंबांना लग्नसराईसाठी दारात एसटी! परिवहन मंत्र्यांची घोषणा; अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे परवाने रद्द करणार

एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात नवीन बस दाखल झाल्यानंतर, ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबात मुलगा किंवा मुलीचे लग्न असल्यास त्यांना विशेष सवलतीच्या आणि माफक दरात एसटी बस उपलब्ध करून दिली जाईल. शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यास एसटी महामंडळ थेट त्यांच्या दारापर्यंत बस पोहोचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सभागृहात केली. यावेळी त्यांनी अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे होणारे भीषण अपघात रोखण्यासाठी यापुढे मालवाहू वाहनांमधून बेकायदा प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे परवाने थेट रद्द करण्याचे कडक निर्देश दिले..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.विधानपरिषदेत शिवसेनेचे (यूबीटी) आमदार सुनील शिंदे यांनी मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर डहाणू तालुक्यात साखरपुड्याच्या वऱ्हाडाच्या ट्रकला झालेल्या भीषण अपघाताच्या अनुषंगाने लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत डॉ. नीलम गोऱ्हे, ॲड. निरंजन डावखरे यांनीही सहभाग घेतला..लक्षवेधीला उत्तर देताना परिवहन मंत्री म्हणाले की, अलीकडेच घडलेल्या दोन वेगवेगळ्या भीषण अपघातांमध्ये अनुक्रमे १३ आणि ११ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या दोन्ही दुर्घटनांमध्ये मालवाहू वाहनांतून अवैध प्रवासी वाहतूक हेच मुख्य कारण होते. या प्रकरणांची गंभीर दखल घेत केवळ चालकांवरच नव्हे, तर संबंधित वाहनमालकांवरही गुन्हे दाखल केले असून, त्या वाहनांचे परवानेही रद्द केले आहेत. अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून जाहीर झालेली प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत कायदेशीर प्रक्रियेनंतर वितरित केली जाईल..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...एसटीचा ताफा वाढणारराज्यातील वाढती लोकसंख्या आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने एसटी महामंडळासाठी ८,३०० नवीन बस खरेदी केल्या आहेत. त्या टप्प्याटप्प्याने सेवेत दाखल होत आहेत. सद्य:स्थितीत अपघातप्रवण किंवा आवश्यक मार्गांवर तात्पुरत्या स्वरूपात दर तासाला एसटी बस चालविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत हा कालावधी आणखी कमी करून दर अर्ध्या तासाने बससेवा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे परिवहनमंत्र्यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.