महाराष्ट्र बातम्या

MSRTC Tour Discount 50 Percent : एसटी विभागाकडून सहलींसाठी ५० टक्के सवलत, यंदा सहलीतून २१.२८ कोटींचे उत्पन्न

Maharashtra ST tour income : महाराष्ट्र एसटी विभागाने सहलींसाठी ५० टक्के सवलत देण्याची योजना राबवली असून यंदा या योजनेतून २१.२८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. या योजनेचे तपशील जाणून घ्या.
MSRTC Tour Discount 50 Percent scheme

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

ST bus tour scheme Maharashtra : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) सांगली विभागाला शालेय सहलींच्या माध्यमातून यंदा मोठे उत्पन्न मिळाले आहे. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात तब्बल २१ कोटी २८ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असून, १,१३६ बस फेऱ्यांद्वारे हजारो विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक करण्यात आली. विश्वासार्ह सेवेमुळे एसटीच्या उत्पन्नात भरीव वाढ नोंदवली गेली आहे.

