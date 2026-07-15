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Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रवासाचा खर्च किती होणार? तिकीट दर विमानांपेक्षा किती स्वस्त असणार, जाणून घ्या...

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Ticket Fare: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे तिकीट दरांबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घ्या...
Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Ticket Fare

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Ticket Fare

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : देशातील पहिली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरचा पहिला टप्पा २०२७ मध्ये सुरत ते बिलिमोरा दरम्यान सुरू दरम्यान सुरु केला जाणार आहे. यामुळे या बुलेट ट्रेनच्या तिकीट दरांबाबत सर्वांनाच उत्सुकता लागली असून याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ज्यामध्ये या ट्रेनचे भाडे ३ हजार ते ४,५०० पर्यंत असू शकते अशी माहिती आहे.

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