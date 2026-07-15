Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रवासाचा खर्च किती होणार? तिकीट दर विमानांपेक्षा किती स्वस्त असणार, जाणून घ्या...

मुंबई : देशातील पहिली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरचा पहिला टप्पा २०२७ मध्ये सुरत ते बिलिमोरा दरम्यान सुरू दरम्यान सुरु केला जाणार आहे. यामुळे या बुलेट ट्रेनच्या तिकीट दरांबाबत सर्वांनाच उत्सुकता लागली असून याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ज्यामध्ये या ट्रेनचे भाडे ३ हजार ते ४,५०० पर्यंत असू शकते अशी माहिती आहे. .मुंबई ते अहमदाबाद या ५०८ किलोमीटरच्या प्रवासासाठी इकॉनॉमी क्लासचे कमाल भाडे सुमारे ३,००० रुपये, बुलेट ट्रेनच्या बिझनेस क्लास कोचचे भाडे ४,००० ते ४,५०० रुपयांपर्यंत असण्याचा अंदाज आहे. मात्र आता या प्रकल्पाच्या खर्चवाढीचा मुद्दा समोर आल्यामुळे तिकीट दरांवर होणाऱ्या परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. प्रकल्पाचा खर्च जवळपास दुप्पट झाल्याने, तिकिटाचे दर ६,००० ते ७,००० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतात, असे संबंधित कंपनीचे म्हणणे आहे..Mumbai Railway NOC: रेल्वे ट्रॅकपासून ३० मीटरपर्यंत बांधकाम करायचंय? तर आधी रेल्वेकडून NOC घ्यावी लागणार, मुंबईत नवा नियम लागू.विमानापेक्षा स्वस्तएनएचएसआरसीएलच्या डीपीआरनुसार, बुलेट ट्रेनचे भाडे मुंबई-अहमदाबाद दुरंतो एक्सप्रेसच्या फर्स्ट-क्लास एसी भाड्याच्या दीडपट ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याचे भाडे ₹२,२५० असून त्याच्या दीडपट ३,३०० रूपये इतका अंदाजित खर्च असू शकतो. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी, बुलेट ट्रेनच्या भाड्याची रचना मध्यमवर्गीयांना डोळ्यासमोर ठेवून निश्चित केली जाईल, जेणेकरून सर्वसामान्य जनतेलाही त्याचा फायदा होईल. अंतिम भाडे सध्याच्या विमान आणि टॅक्सीच्या दरांपेक्षा लक्षणीयरीत्या चांगले असेल, असे स्पष्ट केले आहे..बुलेट ट्रेनची प्रमुख वैशिष्ट्येबुलेट ट्रेनचा वेळ: १ तास ५८ मिनिटे ते २ तास ७ मिनिटेसर्व स्थानकांवरील थांबे: २ तास ५८ मिनिटेमुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन: ५०८ किलोमीटरसुपरफास्ट, वंदे भारत ट्रेन: ५.५ ते ७ तासकार किंवा बसने: ८ ते ९ तासविमान: १ तास (प्रवेश, चेक-इन आणि बोर्डिंगसह ४-५ तास)बुलेट ट्रेनचा कमाल डिझाइन वेग: ३५० किमी/तासप्रत्यक्षातील वेग: ३२० किमी/तास.Mumbai-Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्गावर भीषण अपघात! भरधाव कारची डंपरला धडक, गाडीचा चक्काचूर; तिघांचा जागीच मृत्यू; २ जखमी .१२ स्थानकांचा समावेशभारताची पहिली बुलेट ट्रेन सेवा १५ ऑगस्ट, २०२७ रोजी सुरू केली जाणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरचा सुरत-बिलिमोरा मार्ग देशातील पहिला बुलेट ट्रेन मार्ग असून ५०८ किलोमीटर लांबीचा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर टप्प्याटप्प्याने खुला केला जाणार आहे. सुरत-बिलिमोरा नंतर, वापी-सुरत, वापी-अहमदाबाद, अहमदाबाद-ठाणे आणि अहमदाबाद-मुंबई हे विभाग टप्प्याटप्प्याने खुले केले जाणार आहेत. तसेच या बुलेट ट्रेन मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यान १२ स्थानकांचा समावेश असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.