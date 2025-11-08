Ajit Pawar : व्यवहारात पैशाची देवाणघेवाण नाही; पुणे जमीन कथित व्यवहारप्रकरणी अजित पवार यांचे स्पष्टीकरण

मुंबई : पुणे येथील वादग्रस्त जमीन गैरव्यवहाराबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत याप्रकरणाची संपूर्ण माहिती घेऊन आपण माध्यमांपुढे येणार असल्याचे अजित पवार यांनी काल जाहीर केले होते. त्यानुसार शुक्रवारी त्यांनी याबाबत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतल्यानंतर याबाबत खुलासा केला. प्रथमदर्शनी माहितीनुसार या व्यवहारात कोणत्याही प्रकारे पैशाची देवाणघेवाण झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले..या प्रकरणासंदर्भात चर्चा केल्यानंतर हा व्यवहार पूर्णपणे नियमात बसवून केला असून पूर्ण पारदर्शकपणे हा व्यवहार झाला असल्याचे पार्थ पवार यांनी सांगितले असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. मात्र सार्वजनिक जीवनात असताना अशा प्रकारे आरोप होणे योग्य नसल्याने याबाबत योग्य माहिती देणे आवश्यक असून याची चौकशी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. .Palghar Crime : दारू पिऊन बापाने घातला धिंगाणा, अल्पवयीन मुलाने डोक्यात मुसळ घालून केलं बापाला ठार; पालघरमधील मोखाड्याची घटना!.हा व्यवहार रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती पार्थ यांनी दिल्याचेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे काल नागपूर येथे असल्याने अजित पवार यांनी यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली होती. आज त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन या प्रकरणाबाबत सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर त्यांच्याकडे आलेल्या माहितीच्या आधारे वादग्रस्त व्यवहार संबंधितांकडून रद्द करण्यात आला असल्याचे जाहीर केले..माध्यमांना पावत्या दिल्याया प्रकरणात व्यवहाराशी संबंधित असलेल्या आणि या जमिनीच्या मूळ मालकांच्या वतीने अशोक आबाजी गायकवाड आणि अन्य यांनी जमिनीचा व्यवहार रद्द करण्याबाबत सरकारकडे (महानिरीक्षक मुद्रांक शुल्क) यांच्या कार्यालयात याबाबत तसे निवेदन दिले असून त्याबाबत सरकारला प्रदान करण्याच्या शुल्काच्या पावत्या अजित पवार यांच्या कार्यालयाकडून माध्यमांना देण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.