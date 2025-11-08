महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar : व्यवहारात पैशाची देवाणघेवाण नाही; पुणे जमीन कथित व्यवहारप्रकरणी अजित पवार यांचे स्पष्टीकरण

Ajit Pawar Clears Air on Parth Pawar Land Row : पुणे येथील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणी कोणताही आर्थिक व्यवहार झाला नाही; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा खुलासा, चिरंजीव पार्थ पवार यांनी व्यवहार रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : पुणे येथील वादग्रस्त जमीन गैरव्यवहाराबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत याप्रकरणाची संपूर्ण माहिती घेऊन आपण माध्यमांपुढे येणार असल्याचे अजित पवार यांनी काल जाहीर केले होते. त्यानुसार शुक्रवारी त्यांनी याबाबत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतल्यानंतर याबाबत खुलासा केला. प्रथमदर्शनी माहितीनुसार या व्यवहारात कोणत्याही प्रकारे पैशाची देवाणघेवाण झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

