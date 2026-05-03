Accident: मुंबई–गोवा महामार्गावर मोठा अपघात! टेम्पो ट्रॅव्हलर पलटी; १० प्रवासी गंभीर जखमी

उलवे : पळस्पे–कर्नाळा खिंड मुंबई–गोवा महामार्गावर आज सकाळी सुमारे ११.३० वाजण्याच्या सुमारास टेम्पो ट्रॅव्हलर बस पलटी होऊन गंभीर अपघात घडला. साई कृपा हॉटेलसमोर झालेल्या या अपघातात बसमधील १० प्रवासी गंभीर जखमी झाले. .अपघाताची माहिती मिळताच पळस्पे–कर्नाळा खिंड परिसरात २४ तास सेवा देणारी जगद्गुरु श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी महाराज संस्थान यांची मोफत रुग्णवाहिका तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली. सर्व जखमींना नानासाहेब धर्माधिकारी हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले असून वेळेवर उपचार मिळाल्याने त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याची माहिती मिळाली आहे. रुग्णवाहिकेचे चालक विश्वास पाटील यांनी तत्परतेने सेवा बजावत सर्वांना सुरक्षितपणे रुग्णालयात पोहोचविले..Mumbai News: पुनर्विकासात मोठा गेमचेंजर! वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांना घर मिळणार, पण अट तळमजल्याच्या पात्रतेची.या जलद व निःस्वार्थ सेवेमुळे नागरिकांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. संबंधित संस्थेच्या विनामूल्य रुग्णवाहिका सेवेमार्फत आतापर्यंत तब्बल ३२,८४० अपघातग्रस्तांना वेळेत मदत करून त्यांचे प्राण वाचविण्यात आले आहेत..दरम्यान, कर्नाळा खिंड परिसरात विट्ठल कामत हॉटेल जवळ महामार्गावर अपघातग्रस्तांच्या सेवेसाठी ही रुग्णवाहिका कायमस्वरूपी तैनात करण्यात आली असून आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी दिलेल्या संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..जखमींची माहितीजखमींमध्ये कुमार रुद्र म्हात्रे (८), रवींद्र माने (३७), प्रियांका माने (३०), वीणा माने (५६), नागेश कुणाल (६०), रूपा कोलारे (४४), जीत माने (३४), सदाशिव सोमने (४२), सीता माने (५५) आणि स्नेहा माने यांचा समावेश आहे. अपघातात सर्वांना हात, पाय, कंबर व डोक्याला गंभीर दुखापती झाल्या..Kishori Pednekar: केवळ १५०० रुपयांनी महिलांना संरक्षण मिळणार नाही, किशोरी पेडणेकर यांची टीका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.