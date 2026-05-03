Accident: मुंबई–गोवा महामार्गावर मोठा अपघात! टेम्पो ट्रॅव्हलर पलटी; १० प्रवासी गंभीर जखमी

Mumbai Goa Highway Accident: मुंबई–गोवा महामार्गावर पळस्पे–कर्नाळा खिंड परिसरात टेम्पो ट्रॅव्हलर पलटी होऊन मोठा अपघात झाला आहे. या घटनेत १० प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत.
उलवे : पळस्पे–कर्नाळा खिंड मुंबई–गोवा महामार्गावर आज सकाळी सुमारे ११.३० वाजण्याच्या सुमारास टेम्पो ट्रॅव्हलर बस पलटी होऊन गंभीर अपघात घडला. साई कृपा हॉटेलसमोर झालेल्या या अपघातात बसमधील १० प्रवासी गंभीर जखमी झाले.

