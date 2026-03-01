१५ वर्षांपासून रखडलेला मुंबई-गोवा महामार्ग मेपर्यंत पूर्ण होणार, पण...; राज्य सरकारने दिली महत्त्वाची माहिती

गेल्या दीड दशकापासून रखडलेल्या मुंबई गोवा महामार्गाचं (एन एच- ६६) काम अखेर अंतिम टप्प्यात आले. माणगाव आणि इंदापूर बायपास वगळता उर्वरित महामार्ग आगामी मे २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी विधान परिषदेत दिली. दरम्यान, कंत्राटदारांच्या हलगर्जीपणामुळे रखडलेल्या काही पुलांच्या कामांसाठी मात्र प्रवाशांना २०२७ पर्यंत वाट पाहावी लागणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..आमदार निरंजन डावखरे, प्रवीण दरेकर, अमोल मिटकरी आणि शशिकांत शिंदे यांनी महामार्गाच्या दुरवस्थेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री बोलत होते. या चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी महामार्गाच्या संथ गतीवर ताशेरे ओढले. 'हा महामार्ग देशातील सर्वाधिक उशिरा पूर्ण होणारा मार्ग ठरला. दरवर्षी होळी आणि गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांचे हाल कधी थांबणार?', असा सवाल प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केला..Kolhapur : 'ड्यूटी'वरून एलसीबीचे दोन 'पाटील' भिडले, पोलिस अधीक्षक कार्यालयातच सुपारी देऊन संपविण्याची भाषा.मंत्री भोसले यांनी सांगितले की, 'माणगाव बायपासवरील रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम संथ गतीने करणाऱ्या कंत्राटदाराचे काम काढून घेण्यात आले आहे. आता नवीन एजन्सीमार्फत हे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले. मात्र, तांत्रिक गुंतागुंत पाहता माणगाव-इंदापूर बाह्यवळण मार्ग, तीन रेल्वे उड्डाणपूल आणि दोन मोठ्या पुलांचे काम पूर्ण होण्यासाठी जुलै २०२७उजाडेल..कंत्राटदारांच्या हलगर्जीपणामुळे प्रकल्प रेंगाळला हे मान्य करावेच लागेल. मात्र, आता सरकारने या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, जास्तीत जास्त टप्पे वाहतुकीसाठी लवकर खुले होतील, याची खबरदारी घेतली जात आहे.- शिवेंद्रराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री.प्रवाशांसाठी दिलासादायक 'डेडलाईन'ताम्हिणी घाट बाह्यवळण : मे महिन्यापर्यंत हा मार्ग पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे माणगाव शहरातील वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांची सुटका होईल.चिपळूण उड्डाणपूल : पुलाचे मुख्य काम पूर्ण झाले असून, मे २०२६ पर्यंत तो सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी खुला होईल.हातखंबा (संगमेश्वर) उड्डाणपूल: या पुलाचे काम एप्रिलअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.