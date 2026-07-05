Mumbai-Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्ग ठप्प, ३ फूटापर्यंत पाणी; नागोठणेपासून पर्यायी मार्गाने वाहतूक

महेंद्र दुस्सारमुंबई : मागील काही दिवसांपासून मुंबईसह महाराष्ट्रात पावसाच्या मुसळधार सरी कोसळत आहेत. यामुळे अनेक सखोल भागात पाणी साचत असून रस्ते जलमय होत आहेत. परिणामी रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक विस्कळीत होत असल्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत. अशातच आता मुंबई-गोवा महामार्गावर पाणी साचल्यामुळे वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, हवामान विभागाकडून अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला असून राज्यभरात पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. यामुळे मुंबई गोवा महामार्गावरील सुकळी खिंडीच्या अलीकडे मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. परिणामी या मार्गावरील वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला असून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत..Mumbai Local Megablock: पावसाचा हाहाकार अन् लोकलचा खोळंबा! मुंबईकरांनो वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडा, 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक.रात्रीपासून पडलेल्या पावसाने सुकेळी खिंडीत सुकेळी खिंडीच्या अलिकडे मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने समोर आले आहे. नागोठणेपासून गोव्याच्या दिशेने असलेल्या महामार्गावर तीन फूट पाणी साचले असल्याची माहिती आहे. पाण्याचा निचरा न झाल्यामुळे जलमय परिस्थिती निर्माण झाली असून परिणामी मुंबई गोवा महामार्गावरील दोन्ही बाजूने वाहनांची वाहतूक ठप्प झाली आहे. .अशाच प्रकारे सुकेळी खिंडीपासून २० किमी अंतरावर कोलाड नाक्यावरही पाणी साचलं आहे. पाणी रस्त्यावरून येत असल्यानं महामार्गावर धीम्या गतीने वाहतूक सुरू होती. सकाळी साडेसात वाजल्यापासून येथील वाहतूक ठप्प झाली असून महामार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनाकडून खोपोली मार्गे पाली - निजापूर अशी प्रत्ययी मार्गे वाहतूक कोंडी सोडवण्याचे काम सुरु आहे..दरम्यान, प्रशासनाने वाहनचालकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले असून पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच सध्याच्या परिस्थितीवर संबंधित यंत्रणा लक्ष ठेवून असून पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर वाहतूक पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..Navi Mumbai: बटाटावड्यात आढळली अळी, नवी मुंबई महापालिकेच्या भोजनालयातील प्रकार.मुंबईतील वाहतूक मंदावलीमुंबईत पावसाची संततधार कोसळत असल्यामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. गोरेगावच्या पश्चिमेकडील द्रुतगती महामार्गावर वाहतूक मंदावली असून, कांदिवली, मालाड, गोरेगाव, जोगेश्वरी आणि अंधेरी दरम्यान वाहतूक कोंडी झाली आहे. पाऊस, पाणी साचणे आणि कमी दृश्यमानतेमुळे वाहतूक संथ गतीने पुढे सरकत असल्याची माहिती आहे..मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यासाठी अलर्टगेल्या २३ तासांत मुंबईतील काही भागांत २५० ते ३०० मिमीहून अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यासाठी पुढील तीन तासांकरिता 'रेड अलर्ट' जारी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.