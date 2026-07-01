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Maharashtra Monsoon Rain : राज्यात पावसाचा कहर ! मुसळधार पावसाने मुंबई ठप्प, पुण्यात जनजीवन विस्कळीत; मध्य महाराष्ट्र-विदर्भात अलर्ट जारी

Mumbai Rain अंधेरी सबवे, ईस्टर्न-वेेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आणि अनेक भागांत मोठी वाहतूक कोंडी झाली. वसई-विरार, ठाणे, नालासोपारा आणि कल्याणमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली. विदर्भ व मराठवाड्यासाठी ऑरेंज अलर्ट असून अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
Heavy rainfall in Mumbai leads to severe waterlogging

Heavy rainfall in Mumbai leads to severe waterlogging

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

IMD Warns of More Heavy Rain in Coming Hours : महाराष्ट्रात मान्सूनने जोरदार हजेरी लावली असून गेल्या २४ तासांत मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि कोकण भागात पावसाने अक्षरशः कहर केला आहे. मुसळधार पावसामुळे रस्ते, रेल्वे आणि जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. सखल भागांत २ ते ३ फूट पाणी साचल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे. हवामान विभागाने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांना रेड अलर्ट जारी केला असून नागरिकांना घराबाहेर पडताना काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

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