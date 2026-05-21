Mumbai High Court : पत्नी तुमच्या चाकरीसाठी नाही, जेवण न बनवणे, सफाई न करणे क्रूरता नाही; उच्च न्यायालयाने पतीला फटकारले

मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका घटस्फोटाच्या खटल्याचा निकाल देताना काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. पत्नीला मोलकरणीसारखे वागवणे मुर्खपणा आहे असे उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले. पत्नीला स्वयंपाक करता येत नाही किंवा तिला घराची साफसफाई करता येत नाही, केवळ या कारणावरून तिच्या वागणुकीचा अर्थ 'मानसिक क्रूरता' असा लावला जाऊ शकत नाही आणि हे घटस्फोटाचे वैध कारण ठरू शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले..उच्च न्यायालयाने वांद्रे येथील कौटुंबिक न्यायालयाने १६ वर्षांपूर्वी दिलेल्या एका निकालाला रद्दबातल ठरवले. त्या निकालाद्वारे पतीने दाखल केलेला घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर करण्यात आला होता आणि पतीला पत्नीला पोटगी देण्यापासून मुक्त करण्यात आले होते. पण, सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांचा समावेश असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, विवाह ही समान दर्जाच्या दोन व्यक्तींमधील भागीदारी असते, तो काही सेवेचा किंवा नोकरीचा करार नव्हे..Supreme Court Verdict : सुनेने सासरच्यांकडे मागितले १७० कोटींचे सोने, सर्वोच्च न्यायालयाने 'हा' महत्त्वाचा निर्णय देत फेटाळला दावा.नेमके प्रकरण काय आहे? 'लाईव्ह लॉ' (Live Law) च्या रिपोर्टनुसार या जोडप्याचा विवाह २००२ मध्ये झाला होता. मात्र, अवघ्या दोन वर्षांतच त्यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण होऊ लागला. चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) असलेल्या पतीने लग्नाच्या अवघ्या दोन वर्षांतच घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. त्याने असा आरोप केला की, त्याची पत्नी घरातील कामे करत नाही, त्याच्या आई-वडिलांचे ऐकत नाही, तिला स्वयंपाक येत नाही, ती उद्धटपणे वागते आणि त्याला मानसिक तणावाखाली ठेवते. .उच्च न्यायालयाने काय म्हटले? उच्च न्यायालयाने निकालात समाजात प्रचलित असलेल्या प्रतिगामी (मागासलेल्या) विचारसरणीवर टीका करताना अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने असे नमूद केले की, "पत्नी घरातील कामे,जसे की स्वयंपाक करणे किंवा साफसफाई करणेकरत नाही, केवळ या कारणावरून तिच्या वागणुकीला 'क्रूरता' असे मानले जाऊ शकत नाही. पत्नी ही काही मोलकरीण नसते. विवाह हा दोन व्यक्तींमधील समानतेचे एक पवित्र बंधन आहे; तो काही नोकरीचा करार नव्हे, जिथे सोपवलेली कर्तव्ये पार पाडण्यात अपयशी ठरल्यास एखाद्या व्यक्तीला कामावरून काढून टाकले जाईल किंवा घटस्फोट दिला जाईल." .