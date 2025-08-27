महाराष्ट्र बातम्या

Maratha reservation Protest : ऐन गणेशोत्सवात मुंबईत मराठ्यांचा एल्गार; राजधानीत धडाडणार जरांगेंची तोफ, कधी निघणार मोर्चा?

Maratha reservation leader Manoj Jarange Protest : आज सकाळी १० वाजता ते आंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघणार आहेत. त्यासाठी मराठा आंदोलन मोठ्या प्रमाणात आंतरवाली येथे जमण्यास सुरुवात झाली आहे.
Shubham Banubakode
Maratha reservation protest Mumbai August 2025 : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आक्रमक झाले असून त्यांनी मुंबईतील बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यासाठी आज सकाळी ते मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार आहे. मनोज जरांगे यांच्याबरोबर लाखो मराठा बांधव मुंबईला जाणार असल्याची माहिती आहे.

