Maratha reservation Protest : ऐन गणेशोत्सवात मुंबईत मराठ्यांचा एल्गार; राजधानीत धडाडणार जरांगेंची तोफ, कधी निघणार मोर्चा?

Maratha reservation protest Mumbai August 2025 : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आक्रमक झाले असून त्यांनी मुंबईतील बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यासाठी आज सकाळी ते मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार आहे. मनोज जरांगे यांच्याबरोबर लाखो मराठा बांधव मुंबईला जाणार असल्याची माहिती आहे. .आज सकाळी १० वाजता ते आंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघणार आहेत. त्यासाठी मराठा आंदोलन मोठ्या प्रमाणात आंतरवाली येथे जमण्यास सुरुवात झाली आहे. अन्य गावांतील आंदोलक वाहनांद्वारे अंतरवाली सराटीत दाखल होऊ लागले आहेत. त्यांनी जीवनावश्यक वस्तू सोबत घेतल्या आहेत..Manoj Jarange Patil : आझाद मैदानावर परवानगी नाकरली तरी मी जाणारच.या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनीही चोख बंदोबस्त तैनात केला आहे. मनोज जरांगे पैठण, अहिल्यानगर मार्गे जुन्नर येथे पोहोचणार असून तिथे रात्रभर मुक्काम करणार आहेत. त्यानंतर उद्या (२८ ऑगस्ट) रोजी सकाळी शिवनेरी किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दर्शन घेतल्यानंतर ते चाकण, लोणावळा, वाशी, चेंबूर मार्गे संध्याकाळपर्यंत आझाद मैदानावर पोहोचणार आहेत. त्यानंतर २९ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता उपोषण सुरू होईल, अशी माहिती मनोज जरांगे यांनी दिली..Manoj Jarange : मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक भेटीला, मनोज जरांगे पाटील मोर्चावर ठाम; मुंबईतील आंदोलनाआधी घडामोडींना वेग .महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाने त्यांना आझाद मैदानावरती आंदोलन करण्यास मनाई केली आहे. मात्र, तरीही मनोज जरांगे मात्र आझाद मैदानावरतीच आंदोलन करण्यास ठाम आहे. न्यायदेवता आम्हालाही न्याय देईल आमचे वकील कोर्टात बाजू मांडतील असं त्यांनी काल माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. दरम्यान, आज न्यायालय आंदोलनावरची मनाई कायम ठेवतं , की मनोज जरांगे यांना आंदोलन करण्यासाठी अटी शर्तीसह परवानगी देत हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.