Monsoon Update : चिंता वाढली ! मान्सूनचा प्रवास आणखी रखडला, आता 'या' तारखेला मुंबईसह राज्यात होणार दाखल; हवामान विभागाचा नवा अंदाज जाहीर

राज्यातील शेतकऱ्यांसह नागरिकांना मान्सूनच्या पावसाची आतुरता लागली आहे. मुंबईतील नागरिक उकाड्याने हैराण झाले आहे. दरम्यान रखडलेला मान्सून मुंबईत २० जूनला दाखल होण्याचा शक्यता होती मात्र मान्सूनचा प्रवास आणखी लांबला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, मान्सून मुंबईत आता २२ ते २९ जूनच्या दरम्यान मुंबईसह उर्वरित महाराष्ट्रात सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. .मान्सून उशिरा दाखल होण्याची ही पहिली वेळ नाही याआधी अनेकवेळा मान्सूनचा प्रवास लांबलेला आहे. हवामान विभागाने २४ वर्षांची आकडेवारी जारी केली आहे यानुसार याआधी २०१९ आणि २०२३ मध्ये मान्सून तब्बल २५ जून रोजी दाखल झाला होता. मान्सूनचे प्रदीर्घ रेंगाळलेले आगमन अशी नोंद त्यावेळी झाली होती. .तळकोकणात ६ जून रोजी मान्सूनच्या पावसाचे आगमन झाल्यानंतर राज्यातील इतर भागांत वेगाने प्रगती होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, मान्सूचे वारे कमकुवत झाले असून मागील चार दिवसांपासून ते एकाच ठिकाणी स्थिर आहेत. यामुळे पावसाची उत्तरेकडील वाटचाल संथ गतीने सुरू आहे..Monsoon Delay Maharashtra : आधी 11, मग 15 अन् आता थेट...; महाराष्ट्रात 'या' तारखेला मान्सून सक्रिय होणार! हवामान खात्याचा नवा अंदाज, यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस?.हवामान अभ्यासकांच्या मते, वायव्य दिशेकडून येणारे उष्ण आणि कोरडे वारे, मान्सूनचे वारे सक्रिय होण्यासाठी आवश्यक प्रणालीचा अभाव आणि मोठ्या प्रमाणात ढगांची घनता नसणे हे मुख्य कारणे आहेत. रविवारी मान्सूनच्या पावसाने देशात विशेष प्रगती केली नाही. त्याची सीमा स्थिरच राहिली. हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, पुढील ४ ते ५ दिवसांत महाराष्ट्रातील आणखी काही भागांसह कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालच्या उर्वरित भागांत मान्सूनचा पाऊस दाखल होईल.मात्र महाराष्ट्रात मान्सूनच्या वाऱ्यांची वाटचाल दिलासादायक राहणार नाही, असे हवामान तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्या मान्सूनच्या वाऱ्यांची सक्रियता कमी असल्याने पावसाच्या प्रमाणातही मर्यादा राहण्याची शक्यता आहे..शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांसाठी सावधगिरीचे आवाहनमान्सूनच्या पावसाची प्रतीक्षा करणारे शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना पुढील काही दिवस उष्ण आणि दमट हवामानाचा सामना करावा लागू शकतो. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील आठवड्यात काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे, परंतु व्यापक पाऊस अद्याप दूर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.