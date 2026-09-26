Mumbai-Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर पुन्हा अपघात! थांबलेल्या टँकरला धडकून कारचा चुराडा, एकाचा मृत्यू

दिलीप कांबळे मावळ : मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावर एक भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. एक चारचाकी रस्त्याकडेला उभ्या असणाऱ्या टँकरवर आदळल्याने मोठा अपघात घडला. या अपघातात कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला असून कारमधील चालकाचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवेवर उर्से पंपासमोर ही घटना घडली. कारचालकाचं नियंत्रण सुटल्यामुळे हायवेच्या कडेला उभ्या असलेल्या पेट्रोल टँकरला कारने जोरात धडक दिली. या भीषण धडकेत कारचा चुराडा झाला असून, कारमधील चालकाचा घटनास्थळीच मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे..Raj Thackeray: ठाकरे बंधू एकटवले! ४ ऑक्टोबरला 'जनमोर्चा'ची घोषणा; नेमका मुद्दा काय?.दरम्यान, अपघाताची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. सध्या यंत्रणानाकडून मदतकार्य आणि पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू असून नेमका अपघात कशामुळे झाला, याचा तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.