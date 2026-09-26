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Mumbai-Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर पुन्हा अपघात! थांबलेल्या टँकरला धडकून कारचा चुराडा, एकाचा मृत्यू

Mumbai-Pune Expressway Accident: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर भीषण अपघाताची घटना घडली. एक्स्प्रेसवेवर थांबलेल्या टँकरला धडकून कारचा चुराडा झाला असून एकाचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.
Mumbai-Pune Expressway Accident

Mumbai-Pune Expressway Accident

ESakal

Mansi Khambe
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दिलीप कांबळे

मावळ : मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावर एक भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. एक चारचाकी रस्त्याकडेला उभ्या असणाऱ्या टँकरवर आदळल्याने मोठा अपघात घडला. या अपघातात कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला असून कारमधील चालकाचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

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