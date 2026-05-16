Lonavala News: मिसिंग लिंक एक्सप्रेसवे एकत्र येतात तिथं दोन ट्रक अन् कंटेनरचा अपघात; तिघांचा मृत्यू, बोरघाटात वाहतूक कोंडी

लोणावळा: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील बोरघाट परिसरात शुक्रवारी सायंकाळी दोन भीषण अपघात झाले. पहिल्या अपघातात खोपोली एक्झिटजवळ झालेल्या तीन ट्रक एकमेकांवर आदळून चालक आणि क्लीनरसह तिघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोघे गंभीर जखमी झाले. त्यानंतर रात्री साडेआठच्या सुमारास दुसऱ्या अपघातात पाच वाहने एकमेकांना धडकली. यामध्ये तिघे जखमी झाले..महामार्ग पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ''पहिला अपघात सायंकाळी पाचच्या सुमारास घडला. ट्रक क्रमांक (केए-५६-२१९९) हा पुण्याहून मुंबईकडे जाताना मिसिंग लिंक आणि द्रुतगती मार्ग जेथे एकत्र येतात त्या परिसरात चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले..Pune: वृद्धाकडून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न.त्यानंतर ट्रकने समोरील (आरजे-१९-जीजी-४१७५) या ट्रकला, तसेच (एमएच-०४-जीआर-२८७४) या कंटेनरला धडक दिली. यात तिन्ही वाहने रस्त्यावर उलटली. यात ट्रकमधील चालक, क्लिनर आणि अन्य एका व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला..मृतांची ओळख रात्री उशिरापर्यंत पटली नव्हती. तसेच राजस्थान येथील वीर बलराम आणि उत्तर प्रदेश येथील जिशान अली (वय ३१) हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर खोपोली ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.''.अपघातग्रस्त वाहनांमधील रंगाचे डबे आणि पावडरच्या बॅगा रस्त्यावर विखुरल्याने द्रुतगती मार्गावरील चारही लेन काही काळ प्रभावित झाल्या. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी झाली होती.