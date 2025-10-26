मुख्यमंत्र्यांच्या डेडलाइनला पावसाचा फटका! मुंबई-पुणे प्रवासाचा ‘एक्सप्रेस’ स्वप्नाला धक्का; मिसिंग लिंक उशिरा पूर्ण होणार

बापू सुळेमुंबई : मुंबई-पुणे दरम्यानच्या प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी एमएसआरडीसी उभारल्या जाणा-या मिसिंग लिंकच्या कामाला धुव्वाधार पावसामुळे लेटमार्क लागणार आहे. बोगदे आणि केबल स्टे ब्रीज असलेल्या हा प्रकल्प नियोजित वेळापत्रकानुसार डिसेंबर अखेर पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. तर मुख्यमंत्र्यांनी सदर प्रकल्पाचे काम नोव्हेंबर अखेर पूर्ण करावे असे बजावले होते. मात्र धुव्वाधार पाऊस आणि दरितून जोरदार वाहणा-या वा-याचा या पूलाच्या कामाच्या वेगावर परिणाम झाला असल्याने पूर्ण होण्यासाठी जानेवारी-फेब्रुवारी महिना येणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना मिसिंग लिंकच्या प्रवासासाठी आणखी काहीकाळ प्रतिक्षा करावी लागणार आहे..मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर दिवसोंदिवस वाहनांची संख्या वाढत असल्याने घाट सेक्शनमध्ये नेहमीच वाहतूक कोंडी होते. ती फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून खोपोली ते कुसगाव दरम्यान सुमारे १३.५ किलोमीटर लांबीचा मिसिंग लिंक उभारला जात आहे. त्यानुसार साडे सहा किलोमीटर लांबीच्या तीन पदरी असलेल्या एक्स्प्रेस वे चे चार पदरीकरण केले असून दोन बोगदे खणून पूर्ण झाले असून एक एका पुलाचे काम झाले आहे. त्यानुसार सुमारे ९५ टक्के या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असून केबल स्टे ब्रीज उभारण्याचे काम सुरू आहे..Thane News: भिवंडीत दोन गटांत हाणामारी! माजी महापौरांसह ३० जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल.सदरचे काम डिसेंबर अखेर पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र त्याच्या कामावर गेल्या पाच महिन्यांपासून बरसणा-या पावसाचा परिणाम झाला असून कामाचा वेग मंदावले होते. त्यामुळे नोव्हेंबर-डिसेंबरची डेडलाईन पाळणे शक्य नसल्याची माहिती एमएसआरडीसीच्या एका वरिष्ठ अधिकार-याने दिली. मात्र आता पावसाचा जोर कमी झाला असल्याने महिनाभरापासून केबल स्टे ब्रीजच्या कामाने पुन्हा वेग घेतला असून जानेवारी-फेब्रुवारी अखेर पूर्णत्वास जाणार आहे..२८ मीटर खोल पायामिसिंग लिंकवर दोन वयडकट असून एक ८५० मीटर लांबीचा असून त्याचे काम पूर्ण झाले आहे, तर दुसरा वायडकट सुमारे ६०० मीटर लांबीचा असून जवळपास १८२ मीटर उंची आहे. सदर वायडकटच्या ठिकाणी दरीत तशी १८० किलोमीटर वेगाने वारा वाहतो. पावसाचे प्रमाणही जास्त असलेल्या ठिकाणी हा केबल स्टे ब्रीज उभारला जात असून त्याचा पाया तब्बल २८ मीटर खोलीपर्यंत आहे. त्यामुळे सदर ब्रीजला मजबुती येणार असून त्यावरून तशी १०० किलोमीटर वेगाने वाहने चालवणे शक्य होणार आहे..जगातील सर्वात शुद्ध अन्न कोणते? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही....डेडलाईन हुकणारमिसिंग लिंकचे काम डिसेंबरमध्ये पूर्ण करण्याची डेडलाईन होती. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुलैमध्ये सदर प्रकल्पाला भेट देत पाहणी केली होती. तेव्हा त्यांनी काम अधिक वेगाने करून ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये पुर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यानंतर पुणे, लोणावळासह संपूर्ण राज्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. त्यामुळे पुलाच्या कामाचा वेग मंदावल्याने डेडलाईन हुकणार असल्याचे दिसत आहे..पावसामुळे केबल स्टे ब्रीजच्या कामावर मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे काम मंदावले होते. मात्र आता पाऊस थांबल्यापासून सदर कामाने वेग घेतला आहे.- डॉ. अनिलकुमार गायकवाड, व्यवस्थपकीय संचालक, एमएसआरडीसी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.