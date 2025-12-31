महाराष्ट्र बातम्या

थर्टी फर्स्टला हुल्लडबाजांवर पोलिसांची करडी नजर, मुंबई-पुण्यात वाहतुकीत बदल; कोणता रस्ता बंद, पर्यायी मार्ग कोणते? वाचा

Thirty First and New Year 2026 थर्टी फर्स्ट आणि नव वर्षाच्या स्वागतानिमित्त देशभरात उत्साहाचं वातावरण आहे. नव वर्षाच्या स्वागतानिमित्त आयोजित कार्यक्रमांमध्ये काही अनुचित घडू नये यासाठी पोलिसांची करडी नजर असणार आहे.
नव्या वर्षाचं स्वागत करण्यासाठी आणि सरत्या वर्षाला निरोपासाठी जग सज्ज झालं आहे. भारतात दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई यासह मोठ्या शहरांमध्ये नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी करण्यात आलीय. थर्टी फर्स्टच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेची खबरदारी म्हणून प्रशासनाकडून कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. मुंबईत मरीन ड्राइव्ह, गेटवे ऑफ इंडिया, गिरगाव चौपाटी या ठिकाणी प्रचंड गर्दी होते. या ठिकाणी पोलिसांची करडी नजर असणार आहे.

