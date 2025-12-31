थर्टी फर्स्टला हुल्लडबाजांवर पोलिसांची करडी नजर, मुंबई-पुण्यात वाहतुकीत बदल; कोणता रस्ता बंद, पर्यायी मार्ग कोणते? वाचा

नव्या वर्षाचं स्वागत करण्यासाठी आणि सरत्या वर्षाला निरोपासाठी जग सज्ज झालं आहे. भारतात दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई यासह मोठ्या शहरांमध्ये नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी करण्यात आलीय. थर्टी फर्स्टच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेची खबरदारी म्हणून प्रशासनाकडून कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. मुंबईत मरीन ड्राइव्ह, गेटवे ऑफ इंडिया, गिरगाव चौपाटी या ठिकाणी प्रचंड गर्दी होते. या ठिकाणी पोलिसांची करडी नजर असणार आहे..थर्टी फर्स्ट आणि नववर्षाच्या स्वागतानिमित्त आयोजित पार्ट्या आणि कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या संख्येनं लोक सहभागी होतात. यावेळी काही अनुचित घडू नये यासाठी प्रशासनानं खबरदारी घेतलीय. मुंबईसह प्रमुख शहरांमध्ये पोलिसांची गस्त वाढवण्यात आलीय. तर नागरिकांनाही शिस्तीत नववर्षाचे स्वागत करण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. काही भागात बॅरेकेडिंग केलं असून तपासणी नाके उभारले आहेत..मुंबईत वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मरीन ड्राइव्ह आणि गेटवे ऑफ इंडियाकडे जाणाऱ्या वाहनांना मर्यादा असेल. काही रस्ते नो पार्किंग आणि वनवे करण्यात आलेत. तर पश्चिम उपनगरात जुहू आणि वांद्रे बँडस्टँड इथं काही भागात वाहतूक वळवण्यात आलीय. तसंच दारू पिऊन वाहने चालवणाऱ्यांवर कारवाईसाठी नाकाबंदी करून तपासणी केली जाणार आहे..पुण्यातही वाहतुकीत बदल केला असून महात्मा गांधी रोड, लष्कर परिसरात १५ ऑगस्ट चौकातली वाहतूक वळवली आहे. फर्ग्युसन कॉलेज रोडच्या वाहतूक मार्गातही बदल केला आहे. तर जंगली महाराज रोडवरील वाहतूक आवश्यकतेप्रमाणे वळवण्यात येणार आहे. याबाबत वाहतूक पोलिसांनी सविस्तर माहिती दिली आहे..दिल्लीतील कॅनॉट प्लेसमध्येही संध्याकाळी ७ नंतर सर्व वाहनांना बंदी घातली आहे. तसंच राजीव गांधी मेट्रो स्टेशनचे एक्झिट गेट रात्री ९ नंतर बंद ठेवले जाणार आहे. चेन्नईत मरीना बीचवर जायला बंदी घालण्यात आलीय. तर हैदराबादमध्ये टँक बंड आणि पीव्हीएन आर मार्ग रात्री ११ ते २ या वेळेत बंदी असेल. गोव्यातही कलंगुट-बागा, बोगमालो बीच परिसतार एकेरी वाहतूक सुरू राहील..ज्या नगरसेवकाच्या उमेदवारीसाठी राडा चाललाय त्यांचं काम असतं तरी काय?.थर्टी फर्स्टच्या पार्टीत हुल्लडबाजी, दारू पिऊन गोंधळ घालणाऱ्यांवर पोलिसांची करडी नजर असणार आहे. पोलीस प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आलंय की, कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा व्यक्ती आढळली तर १०० किंवा ११२ वर संपर्क करावा. हुल्लडबाजी, स्टंट करणाऱ्यांवर पोलिसांची नजर असणार आहे. सेलीब्रेशन करताना इतरांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी आणि नव्या वर्षाचं स्वागत करावं असं आवाहन पोलिसांनी केलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.