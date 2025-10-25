Raut Demands Bawankule's Arrest, Citing Minister's 'Confession' of Phone Tapping

Sakal

महाराष्ट्र बातम्या

Political Controversy : मंत्री बावनकुळेंवर गुन्हा दाखल करा : संजय राऊत

Sanjay Raut Demands Arrest of Minister Bawankule Over Phone Tapping Threat : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पक्षातील कार्यकर्त्यांना फोन टॅपिंग आणि व्हॉट्स ॲप संवादावर पाळत ठेवण्याची धमकी दिल्याबद्दल, खासदार संजय राऊत यांनी त्यांच्यावर 'इंडियन टेलिग्राफ ॲक्ट'खाली गुन्हा नोंदवून तत्काळ अटक करण्याची मागणी केली.
Published on

मुंबई : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे स्वत:च्याच पक्षातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना फोन टॅपिंगची धमकी देत आहेत. हा गंभीर गुन्हा असून त्यांनी फोन टॅपिंग करतो अशी कबुलीच दिली आहे. बावनकुळे यांनी केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी त्यांच्यावर इंडियन टेलिग्राफ ॲक्टखाली गुन्हा नोंदवून त्यांना तत्काळ अटक करा, अशी मागणी शिवसेना (ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.

