मुंबई - पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात डेंगीसह डासजन्य आजारांचा धोका कायम असला, तरी यंदा डेंगी, मलेरिया आणि चिकुनगुनियाच्या रुग्णसंख्येत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत घट झाल्याचे राज्याच्या राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. मात्र, राज्यातील सर्वाधिक डेंगी रुग्ण मुंबईत आढळल्याने आरोग्य विभागाने नागरिकांना अधिक सजग राहण्याचे आवाहन केले आहे..राज्यात पावसाळ्यामुळे डासजन्य आजारांचा धोका कायम असताना, डेंगीच्या रुग्णसंख्येत मुंबई पुन्हा राज्यात अव्वल ठरली आहे.,१ जानेवारी ते ७ जुलै २०२६ या कालावधीत मुंबईत डेंग्यूचे ८४७ रुग्ण आढळले असून, राज्यातील कोणत्याही महापालिका क्षेत्रातील ही सर्वाधिक संख्या आहे. याच कालावधीत मुंबईत मलेरियाचे ३,४९८ रुग्ण आणि चिकुनगुनियाचे २८ रुग्णही नोंदविण्यात आले आहेत. मात्र, तिन्ही आजारांमुळे मुंबईत एकाही मृत्यूची नोंद झालेली नाही..राज्यात डेंग्यूचे तीन मृत्यूराज्याच्या राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमाच्या अहवालानुसार, यंदा ७ जुलैपर्यंत राज्यात डेंग्यूचे ३,११५ रुग्ण आणि तीन मृत्यूंची नोंद झाली आहे. यापैकी सुमारे २७ टक्के रुग्ण एकट्या मुंबईतील आहेत. पुणे महापालिकेत ३५४, ठाणे महापालिकेत १६३, तर कल्याण आणि पनवेलमध्ये प्रत्येकी ५५ डेंग्यू रुग्ण आढळले आहेत. मलेरियाच्या बाबतीतही मुंबईची स्थिती चिंताजनक आहे. राज्यातील महापालिका क्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक ३,४९८ मलेरिया रुग्ण मुंबईत आढळले आहेत. यापैकी ५७५ रुग्ण प्लास्मोडियम फॅल्सिपरम प्रकारचे आहेत. तसेच १८७ रुग्ण हे बाहेरून मुंबईत आलेले असल्याची नोंद आहे..अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षणपावसाळ्यात डासांची उत्पत्ती वाढत असल्याने आरोग्य विभागाने ताप सर्वेक्षण, संशयित रुग्णांची तपासणी, अळीनाशक फवारणी, डासांच्या उत्पत्तीस्थळांचा शोध, गप्पी मासे सोडणे, तसेच जनजागृती मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. विशेषतः मुंबईत मलेरिया नियंत्रणासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सहकार्याने वैद्यकीय अधिकारी आणि कीटकशास्त्र विभागातील अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. आरोग्य विभागाने नागरिकांना घराच्या परिसरात पाणी साचू न देणे, आठवड्यातून एकदा पाण्याच्या टाक्या व कुलर स्वच्छ करणे, अंग झाकणारे कपडे परिधान करणे आणि ताप, अंगदुखी, तीव्र डोकेदुखीची लक्षणे दिसल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याचे आवाहन केले आहे..उपाययोजना काय?तापाच्या रुग्णांचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण आणि तातडीने तपासणीमलेरिया निदानासाठी राज्यभर ८९, डेंगी आणि चिकुनगुनियासाठी ५० निरीक्षण केंद्रे कार्यरतरुग्णांच्या परिसरात डासांची उत्पत्तीस्थळे शोधून अळीनाशक फवारणी. डासांच्या अळ्या नष्ट करण्यासाठी जलसाठ्यांमध्ये गप्पी मासे सोडण्याची मोहीम.प्रत्येक जिल्ह्यात जलद प्रतिसाद पथके कार्यरत. मुंबई आणि गडचिरोली येथे मलेरिया नियंत्रणासाठी विशेष मोहीम.वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मलेरिया, डेंग्यू व चिकुनगुनियाच्या निदान आणि उपचारांचे विशेष प्रशिक्षण.जुलै महिन्यात ‘डेंग्यू प्रतिबंध महिना’ अंतर्गत जनजागृतीनागरिकांना पाणी साचू न देणे, डासांपासून संरक्षण करणे आणि ताप आल्यास तातडीने तपासणी करून घेण्याचे आवाहन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.