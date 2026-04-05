होळीला सुरू झालेल्या बोट सेवेचा शिमगा! मुंबई विजयदुर्ग रो रो सेवा महिन्याभरात बंद, कारण काय?

मुंबई : पालकमंत्री नितेश राणे यांनी कोकणवासीयांचा प्रवास अधिकच सुकर आणि आरामदायी करण्यासाठी रोरो बोट सेवा सुरु केली. सागरी मार्गाने जलद प्रवास करता येणारी ही सेवा १ मार्च २०२६ पासून सुरु करण्यात आली होती. या फेरीमुळे अवघ्या ६ ते ७ तासांत मुंबईहून विजयदुर्ग येथे पोहोचणे शक्य होत होते. प्रवास सुसाट असला तरीही या फेरीचे तिकीट दर परवडणारे नसल्याची माहिती समोर आली होती. यामुळे कोकणवासीयांसाठी सुरु करण्यात आलेली ही रोरो फेरी सेवा चर्चेत होती..परंतु सध्या मोठ्या गाजावाजात सुरु केलेली मुंबई-विजयदुर्ग रोरो बोट सेवा बंद अचानक बंद करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबई विजयदुर्ग रो रो बोट सेवा प्रवाशांसाठी उपयोगी ठरत होती. मात्र या फेरीचे तिकीट दर तसेच या बोटामध्ये उपलब्ध असणारे जेवण महाग असून ते सर्वसामान्यांना परवडत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या सर्व कारणांमुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी पसरली असून ही सेवा बंद करण्यात आली आहे..दरम्यान, मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो बोट सेवा प्रकल्पावर माजी आमदार परशुराम उपकरण यांनी टीका केली आहे. 'प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी त्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे असते. मात्र रो-रो बोटबाबत असे झाले नाही. ही सेवा १९ मार्च रोजी बंद करण्यात आली. याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रवासी मुंबईहून विजयदुर्ग येथे पोहोचल्यानंतर त्यांना पुढील प्रवासासाठी कोणतीही योग्य व्यवस्था नव्हती. इतकेच नव्हे तर बोटीत प्रवाशांना मुलभूत सुविधा देखील मिळत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. या सर्व कारणांमुळे रो-रो सेवेत प्रवाशांची संख्या कमी दिसून येत होती,' असे परशुराम उपकरण यांनी म्हटले..रो-रो फेरीत तांत्रिक बिघाडमुंबई-विजयदुर्ग रोरो बोट सेवा सुरु होताच काही दिवसात या बोटीच्या नियोजित फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. विजयदुर्ग-मुंबई मार्गावरील रो-रो फेरी देवगड परिसरात असताना बोटीला किरकोळ अपघात झाल्याची माहिती समोर आली होती. सागरी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत दिलेल्या माहितीनुसार, बोटीला तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव पुढील प्रवास न करता फेरी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..तिकीट दर (प्रवासी)इकॉनॉमी : ३ हजार रु.प्रीमियम इकॉनॉमी : ५ हजार रु.बिझनेस : ७ हजार रु.फर्स्ट क्लास : ९ हजार रु..वाहनांसाठी भाडेXL (अतिरिक्त मोठी कार) : ९ हजारL (मोठी कार) : ८ हजारM (मध्यम कार) : ७ हजारS (लहान कार) : ६ हजार.