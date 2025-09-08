महाराष्ट्र बातम्या

महापालिका आयुक्तांचे आदेश! सोलापूर शहरातील रस्त्यावर मोकाट जनावर दिसले की महापालिका उचलणार; जनावरांच्या कानाला लागणार टॅग अन्‌ होणार दंडही

सोलापूर शहरात मोकाट जनावरे रस्त्यावर आढळल्यास त्यांना लगेच पकडून गोशाळेमध्ये हलवण्यात येणार. जनावरे मुद्दाम सोडणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. शहरातील मोकाट जनावरे रस्त्यावर सोडू नयेत व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्यादृष्टीने महापालिकेस सहकार्य करावे. तसेच प्रत्येक गोवंश यांना इअर टॅगिंग करावे अन्यथा इअर टॅगिंग नसलेली जनावरे जप्त करण्यात येणार आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सोलापूर : शहरातील रस्त्यांवर फिरणारी मोकाट जनावरे नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी धोकादायक ठरत आहेत. त्यामुळे इअर टॅगिंग असलेल्या जनावरांच्या मालकांना दंड तर इअर टॅगिंग नसलेली मोकाट जनावरे उचलून गोशाळेत सोडण्याची मोहीम महापालिका आजपासून हाती घेणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

मोकाट जनावरांबाबत सोमवारी महापालिकेत बैठक झाली. नियंत्रण अधिकारी तपन डंके, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शिवाजी राऊत, सहायक पोलिस निरीक्षक सतीश दावणे आदी उपस्थित होते. शहर आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी २६ एप्रिल २०२५ रोजी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार महापालिकेच्या कोंडवाडा विभागामार्फत अशा मोकाट जनावरांना पकडून त्यांना महापालिका परिसरातील अधिकृत गोशाळांमध्ये कायमस्वरूपी ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या आदेशाची ११ जुलैपासून अंमलबजावणी सुरू झाली. याबाबत बैठका घेऊन संबंधितांना पूर्व कल्पनाही देण्यात आली होती. जनावरांना इअर टॅगिंग महत्त्वाचे असल्याचे सांगण्यात आले. तरीही रस्त्यावरील मोकाट जनावरांच्या संख्येवर नियंत्रण आले नाही. त्यामुळे आता जनावरे उचलून गोशाळेत सोडण्याची कारवाई केली जाणार आहे. संबंधित ठिकाणे निश्चित करून पोलिसांच्या मदतीने मोहीम राबवावी, असे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी दिले आहेत.

अशी होणार कारवाई

सोलापूर शहरात मोकाट जनावरे रस्त्यावर आढळल्यास त्यांना लगेच पकडून गोशाळेमध्ये हलवण्यात येणार. जनावरे मुद्दाम सोडणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. शहरातील मोकाट जनावरे रस्त्यावर सोडू नयेत व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्यादृष्टीने महापालिकेस सहकार्य करावे. तसेच प्रत्येक गोवंश यांना इअर टॅगिंग करावे अन्यथा इअर टॅगिंग नसलेली जनावरे जप्त करण्यात येणार आहेत.

अशी आहे नियमावली....

  • इअर टॅगिंग जनावरे पहिल्यांदा रस्त्यावर आढळल्यास : मोठे जनावर १० हजार रुपये दंड, लहान जनावर ५ हजार दंड. दुसऱ्यांदा आढळल्यास मोठे जनावर २० हजार रुपये दंड, लहान जनावर १० हजार रुपये दंड, तिसऱ्यांदा आढळल्यास जनावर कायमस्वरूपी गोशाळेत जमा करणार.

  • इअर टॅगिंग नसलेली जनावरे कायमस्वरूपी जप्त करून गोशाळेत ठेवण्यात येतील. यासाठी कोणताही दंड आकारला जाणार नाही, असे नियंत्रण अधिकारी तपन डंके यांनी सांगितले.

जनावरे सोडवून घेण्याची प्रक्रिया अशी...

जप्त झालेली इअर टॅगिंग असलेली जनावरे सोडवून घेण्यासाठी मालकाने दंड भरल्याची पावती, १०० रुपयांच्या बॉण्ड पेपरवरील स्वयंघोषणापत्र (२ साक्षीदारांच्या स्वाक्षरीसह) सादर करावे लागेल. ही प्रक्रिया १० दिवसांच्या आत पूर्ण केल्यासच जनावरे परत मिळतील.

pune
maharashtra
Mumbai
animal
Muncipal corporation
Traffic
solapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com