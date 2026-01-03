बिनविरोधसाठी खून, माघारीच्या शेवटच्या दिवशी राडा; मतदानाआधीच ६७ जण विजयी, भाजपचे सर्वाधिक

राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीत अर्ज माघारी घेण्याचा शुक्रवारी शेवटचा दिवस होता. दिवसभरात अनेक नाट्यमय आणि धक्कादायक घडामोडी घडल्या. बंडखोरांच्या मनधरणीसाठी नेत्यांची अक्षरश: धावपळ झाली. दरम्यान, अर्ज माघारी घेण्याच्या वादातून एकाचा हत्या झाल्यानं खळबळ उडालीय. महापालिकेच्या निवडणुकीला सोलापुरात रक्तरंजित वळण लागलं. तर धुळ्यातही गोळीबाराची घटना घडलीय. नाशिकमध्ये उमेदवाराला त्याच्या समर्थकांनीच कोंडलं. कुणाच्या दबावाने माघार घेऊ नये यासाठी घरात कोंडून समर्थक स्वत: घराबाहेर बसले..महापालिका निवडणुकीत मतदानाआधी राज्यातील एकूण ६७ उमेदवार बिनविरोध विजयी झालेत. यात भाजपचे सर्वाधिक ४५ उमेदवार आहेत. तर भाजपनंतर शिवसेना शिंदे गटाचे १९ उमेदवार बिनविरोध विजयी झालेत. राज्यातल्या २९ महापालिकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. तर निकाल १६ जानेवारीला लागणार आहे..जोशी गल्लीचा ढाण्या वाघ गेला..! सोलापुरात उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यावरुन तरुणाचा खून, भाजप उमेदवारासह 5 जणांना अटक, ‘या’ 15 जणांविरुद्ध गुन्हा, वाचा....राज्यात कल्याण डोंबिवली महापालिकेत भाजपचे सर्वाधिक १५ तर शिवसेनेचे ६ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याही २ उमेदवारांचा यात समावेश आहे. मालेगावमध्ये इस्लाम पार्टीचा एक उमेदवार बिनविरोध विजयी झालाय.कल्याण-डोंबिवलीप्रभाग १८ मधून भाजपच्या रेखा चौधरीप्रभाग २६ क मधून भाजपच्या आसावरी नवरेप्रभाग २६ ब भाजपच्या रंजना पेणकरप्रभाग २४ ब मधून भाजपच्या ज्योती पाटीलप्रभाग २७ अ मधून भाजपच्या मंदा पाटीलप्रभाग २४ अ मधून शिंदेंच्या शिवसेनेचे रमेश म्हात्रेप्रभाग २४ ब मधून शिंदेंच्या शिवसेनेचे विश्वनाथ राणेप्रभाग २४ क मधून शिंदेंच्या शिवसेनेच्या वृषाली जोशीप्रभाग २८ अ मधून शिंदेंच्या शिवसेनेचे हर्षल राजेश मोरेप्रभाग २६ अ मधून भाजपचे मुकुंद पेडणेकरप्रभाग २७ ड मधून भाजपचे महेश पाटीलप्रभाग १९ क मधून भाजपचे साई शेलारप्रभाग ११ अ मधून शिंदेंच्या शिवसेनेच्या रेश्मा निचळप्रभाग २८ ब मधून शिंदेंच्या शिवसेनेच्या ज्योती मराठेप्रभाग २३ क मधून भाजपच्या हर्षदा भोईरप्रभाग २३ अ मधून भाजपचा दीपेश म्हात्रेप्रभाग २३ ड मधून भाजपचा जयेश म्हात्रेप्रभाग ३० अ मधून भाजपच्या रविना माळीप्रभाग २५ ड मधून भाजपचे मंदार हळबेप्रभाग 19 ब मधून भाजपच्या डॉ.सुनिता पाटीलप्रभाग 19 अ भाजपच्या पूजा म्हात्रे.पनवेलप्रभाग क्र १८ ब मधून भाजपचे नितिन पाटीलप्रभाग १८ ब मधून भाजपचे नितिन पाटीलप्रभाग १९ ब मधून भाजपच्या रूचिरा लोंढेप्रभाग २० अ मधून भाजपच्या अजय बहिराप्रभाग १९ अ मधून भाजपच्या दर्शना भोईरप्रभाग २० ब मधून भाजपच्या प्रियांका कांडपिळेप्रभाग १८ अ मधून भाजपच्या ममता म्हात्रेप्रभाग १८ क मधून भाजपच्या स्नेहल ढमाले.ठाणेप्रभाग १८ ब मधून शिंदेंच्या शिवसेनेच्या जयश्री फाटकप्रभाग १८ क मधून शिंदेंच्या शिवसेनेच्या सुखदा मोरेप्रभाग १७ अ मधून शिंदेंच्या शिवसेनेच्या एकता भोईरप्रभाग १८ ड मधून शिंदेच्या शिवसेनेचे राम रेपाळेप्रभाग १४ अ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या शीतल ढमालेशिंदेंच्या शिवसेनेचे जयश्री डेव्हिडप्रभाग ५ अ मधून शिंदेंच्या शिवसेनेच्या सुलेखा चव्हाण.भिवंडीप्रभाग १७ अ मधून भाजपचे सुमित पाटीलप्रभाग १६ अ मधून भाजपचे परेश चौगुलेप्रभाग १८ ब मधून भाजपच्या दीपा मढवीप्रभाग १८ अ मधून भाजपच्या अश्विनी फुटाणकरप्रभाग १८ क मधून भाजपचा अबू साद लल्लनप्रभाग २३ ब मधून भाजपच्या भारती चौधरी.धुळेप्रभाग क्र १ मधून भाजपच्या उज्ज्वला भोसलेप्रभाग ६ ब मधून भाजपच्या ज्योत्स्ना प्रफुल्ल पाटीलप्रभाग १७ मधून भाजपच्या सुरेखा उगले़अहिल्यानगरप्रभाग ८ ड मधून अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे कुमार वाकळेप्रभाग १४ अ मधून अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे प्रकाश भागानगरेप्रभाग 7 ब मधून भाजपचे अनिल बोरूडेभाजप( प्रभाग 2 ड) मधून करण कराळेभाजप (प्रभाग 2 ब) मधून सोनाबाई शिंदे.जळगावप्रभाग ९ ब मधून शिंदेंच्या शिवसेनेच्या प्रतिभा देशमुखप्रभाग ७ अ मधून भाजपचे विशाल भोळेप्रभाग ७ अ मधून भाजपच्या दीपमाला काळेप्रभाग १६ अ मधून भाजपच्या डॉ वीरेन खडकेभाजपच्या वैशाली पाटीलभाजपच्या अंकिता पाटीलशिंदेंच्या शिवसेनेच्या रेखा पाटीलशिंदेंच्या शिवसेनेचे विक्रम सोनवणेशिंदेंच्या शिवसेनेचे मनोज चौधरीशिंदेंच्या शिवसेनेचे सागर सोनवणेप्रभाग १२ ब मधून भाजपच्या उज्ज्वला बेंडाळेप्रभाग १८ अ मधून शिंदेंच्या शिवसेनेचे गौरव सोनवणेपुणेप्रभाग ३५ मधून भाजपच्या मंजुषा नागपुरेप्रभाग ३५ ड मधून भाजपचे श्रीकांत जगतापपिंपरी-चिंचवडप्रभाग ६ ब मधून भाजपचे रवी लांडगेप्रभाग १० ब मधून भाजप सुप्रिया चांदगुडेमालेगावप्रभाग ६ क मधून इस्लाम पार्टीच्या मुनिरा शेख फकीर मोहम्मद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.