Murder: बारावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याची हत्या, तिघांना अटक; विदर्भात घडला थरार

अकोला : कृषीनगर जवळच्या तोष्णीवाल ले-आऊटमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्याची चाकूने वार करून निर्घृण हत्या करण्यात आली. विशाल मधुकर झाटे (18) असे मृत विद्यार्थ्याचे नाव आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक केली आहे. (Murder of 12th student three arrested the thrill happened in Vidarbha)