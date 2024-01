Manoj Jarange: "सरसकट आरक्षण द्या अन्यथा रक्ताचे नातेवाईक कोण हे स्पष्ट करा"; जरांगेंचा उपसमितीच्या बैठकीत सवाल

मुंबई : मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीच्या बैठकीला जरांगे व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे उपस्थित आहेत. या बैठकीत त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं. तसेच सरसकट आरक्षाच्या मागणीचा पुनरुच्चार करताना सरसकट आरक्षण द्या अन्यथा सगेसोयरे कोण हे स्पष्ट करा अशी मागणी केली. (Give immediate reservation otherwise clarify who are blood relatives says Manoj Jarange in sub committee meeting)