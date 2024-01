Adani-Hindenberg: अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होणार का? सुप्रीम कोर्ट उद्या सुनावणार फैसला

नवी दिल्ली : देशात आणि भारतीय शेअर बाजारात खळबळ उडवून देणाऱ्या अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या स्वतंत्र चौकशीबाबत एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. या प्रकरणाची स्वंतत्र चौकशी करायची की नाही याचा निकाल सुप्रीम कोर्ट उद्या देणार आहे. (Supreme Court to pronounce judgment tomorrow on the petitions seeking independent probe into Adani-Hindenburg issue)