नवी दिल्ली : येणाऱ्या काळात होणाऱ्या निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये जागा वाटपचा मुद्दा कळीचा मुद्दा असणार आहे. पण यावर लवकरच तोडगा निघेल, पण जागा वाटप कशा पद्धतीनं होईल, याबाबत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. (MVA Seat Sharing to be resolved soon Important information given by Nana Patole)

"जागा वाटपाचा प्रश्न लवकरच सोडवला जाईल. २१ तारखेला काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठक होणार आहे. यामध्ये आम्ही आमच्या तीन नेत्यांना पाठवणार आहोत. सर्व जागांच वाटप हे मेरिटवर केलं जाईल. तसेच कमिटीमध्ये यावर चर्चा होईल" अशा माहिती नाना पटोले यांनी दिली.

दरम्यान, जागा वाटपाबाबच फॉर्म्युला अजून ठरलेला नाही. मात्र, २०१९ मध्ये जिंकलेल्या जागा आम्हीच लढणार, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं होतं. यावर निवडून कोण येईल? हा जागा वाटपाचा निकष राहिल असं बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे.

तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी जागा वाटपाबाबत बोलताना म्हटलं की, "जागा वाटपाबाबत सध्या सर्व अफवा आहेत. जागा वाटपाबाबत चर्चा झाली यानंतर उद्धव ठाकरेंसह इतरांनी शरद पवारांकडं विनंती अशी केली की, सर्वांनी दोन दोन नाव द्यावीत आणि चर्चा करावीत. त्यानंतर शेवटी जिथं नडेल तेवढ्यापुरतं वरिष्ठांशी बसून चर्चा करण्यात यावी. एकत्र बसून समन्वय साधला जाईल, मार्ग काढला जाईल"