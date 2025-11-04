महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana: मोठी बातमी! काही महिने लाडक्या बहिणींना मिळणारे पैसे थांबणार, जाणून घ्या कारण

Ladki Bahin Yojana Are Temporarily Stopped : आज नगरपंचायत आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. निवडणूक आयोगाने आज पत्रकार परिषद घेत तारखा सांगितल्या.
नगरपंचायत आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुका आज जाहीर झाल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने आज पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार, २ डिसेंबरला मतदान होणार असून, ३ डिसेंबरला निकाल जाहीर केला जाईल. आजपासूनच निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली आहे.

