नगरपरिषद-नगरपंचायत निवडणुकीच्या नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या प्रक्रियेत बदल, राज्य निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय...

Maharashtra Local Body Elections : राज्यातील सध्या २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या सदस्यपदासाठी आणि थेट अध्यक्षपदासाठी निवडणूक जाहीर झाली आहे. या निवडणुकीच्या नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या प्रक्रियेत आता मोठा बदल केला आहे.
नगरपरिषदा-नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आता नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. त्यानुसार उमेदवारांना आता ऑफलाईन पद्धतीनेही नामनिर्देशपत्र भरता येणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवरांच्या मागमीनंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. इतकच नाही, तर आता शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशीही उमेदवारांना अर्ज भरता येणार असल्याचं निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आलं आहे.

