नगरपरिषद-नगरपंचायत निवडणुकीच्या नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या प्रक्रियेत बदल, राज्य निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय...

नगरपरिषदा-नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आता नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. त्यानुसार उमेदवारांना आता ऑफलाईन पद्धतीनेही नामनिर्देशपत्र भरता येणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवरांच्या मागमीनंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. इतकच नाही, तर आता शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशीही उमेदवारांना अर्ज भरता येणार असल्याचं निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आलं आहे. .राज्यातील सध्या २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या सदस्यपदासाठी आणि थेट अध्यक्षपदासाठी सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झाली आहे. त्यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रियाही सुरु करण्यात आली आहे. त्याकरिता राज्य निवडणूक आयोगाने ऑनलाईन पद्धतीने नामनिर्देशपत्र भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. परंतु यात तांत्रिक अडचण येत असल्याने विविध राजकीय पक्ष आणि इच्छूक उमेदवारांकडून ऑफलाईन पद्धतीने नामनिर्देशनपत्रे घेण्याची मागणी करण्यात आली..Local Body Elections : निवडणूकामध्ये एससी विभागाला अधिकाधिक प्रतिनिधित्व द्या; सिध्दार्थ हत्तीअंबिरे यांची मागणी.उमेदवारांच्या मागणीनंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून क्षेत्रीय स्तरावर आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर ऑफलाईन पद्धतीनेसुद्धा नामनिर्देशनपत्र भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे. तसेच सुट्टीच्या दिवशीही दुपारी ३ वाजेपर्यंत नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येतील, असंही आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे..Election Commission : निवडणूक आयोगाने ३३४ पक्षांची नोंदणी रद्द, पारदर्शकतेसाठी मोठा निर्णय.दरम्यान, नामनिर्देशनपत्र आणि शपथपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत १७ नोव्हेंबर २०२५ असून उमेदवारांना दुपारी ३ वाजेपर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहे. अशातच आता ऑफलाईन पद्धतीनेही नामनिर्देशन पत्र दाखल करता येणार असल्याने इच्छुक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.