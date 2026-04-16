Congress Row : काँग्रेसचे टेन्शन वाढलं ! राज्यातील बडा नेता नाराज, थेट पक्ष सोडण्याचा दिला इशारा

नागपूर महानगरपालिकेतील स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून काँग्रेसमधील अंतर्गत खदखद उघड झाली आहे. माजी मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते आणि विद्यमान आमदार नितीन राऊत यांनी विकास ठाकरे यांच्या कार्यप्रणालीवर बोट ठेवत गंभीर आरोप केले आहेत. एकीकडे दोन्ही प्रदेशाध्यक्षांनी दोन्ही आमदारांना एकेक स्वीकृत सदस्य देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, तरीही विकास ठाकरेंनी मनाप्रमाणे दोन्ही जागा भरल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे. राऊत यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, पक्षात त्यांचा आणि त्यांच्या नगरसेवकांचा अपमान होत असेल तर त्यांना भूमिका घ्यावी लागेल आणि आवश्यकता पडल्यास ते पक्ष सोडण्याची तयारी आहे..राऊत यांचा आरोप काय आहे?स्वीकृत सदस्यपदासाठी नितीन राऊत यांनी प्रथम सुरेश जग्यासी यांचे नाव प्रस्तावित केले होते. परंतु काँग्रेसने पराभूत उमेदवारांना स्वीकृत पद देऊ नये, असे पत्र काढल्याने त्यांना हे नाव मागे घ्यावे लागले. त्यानंतर राऊत यांनी बंडोपंत टेभुर्णे यांचे नाव पुढे केले. मात्र टेभुर्णे यांनाही स्वीकृत सदस्यपद मिळाले नाही..Ambarnath : परवानगीशिवाय भाजपसोबत हातमिळवणी, काँग्रेसनं केलं निलंबित; नगरसेवकांचा पक्ष सोडण्याचा इशारा.राऊत यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले, "आम्ही दोघे आमदार आहोत. प्रदेशाध्यक्षांनी भूमिका घेतली होती की दोन्ही आमदारांना एकेक सदस्य द्यायचा. संख्याबळ हे पक्षाचे आहे. परंतु स्वीकृत सदस्य नियुक्तीचे परिपत्रक निघाले तरी मला कळवण्यात आले नाही. बुधवारी सकाळी मला याची माहिती मिळाली. मी प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्नाथ यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांना टेंभुर्णे यांचे नाव पाठवले होते. टेंभुर्णे सर्व कागदपत्रांसह तयार होते, मात्र दिवसभर त्यांना फिरवण्यात आले. शेवटच्या दोन मिनिटांतच त्यांना आयुक्तांसमोर आणण्यात आले. त्याआधीच इटनकरांनी काँग्रेसकडून दोन अर्ज आल्याचे सांगितले होते. हा पूर्ण 'प्री-प्लान' होता, असा आरोप राऊत यांनी केला.".विरोधी पक्षनेत्याचे स्पष्टीकरणदरम्यान, नागपूर मनपा विरोधी पक्षनेते संजय महाकाळकर यांनी या प्रकरणाबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, स्वीकृत सदस्य पदासाठी अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस होता. अनेक नगरसेवकांच्या मागणीवरून अर्ज दाखल करण्यात आले. प्रदेश काँग्रेस कमिटीने पराभूत उमेदवारांना स्वीकृत पद देऊ नये, असे निर्देश दिले होते. तरीही नगरसेवकांच्या मागणीप्रमाणे नावे पुढे करण्यात आली. याशिवाय, आमदार विकास ठाकरे यांचे पुत्र केतन ठाकरे यांनीही नाराजी व्यक्त केल्यानंतर स्वीकृत पद नको असल्याचे पत्र विरोधी पक्षनेते संजय महाकाळकर यांना दिले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत अंतिम निर्णय शहर काँग्रेस कमिटी घेणार असल्याचे महाकाळकर यांनी स्पष्ट केले. .पक्षात वाढती अस्वस्थतानितीन राऊत यांच्या या तीव्र नाराजीमुळे नागपूर काँग्रेसमध्ये खळबळ उडाली आहे. राऊत हे नागपूर काँग्रेसचे प्रमुख चेहरे मानले जातात. त्यांचा आणि त्यांच्या समर्थक नगरसेवकांचा असंतोष वाढल्यास पक्षाला मोठा फटका बसू शकतो, अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.