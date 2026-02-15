महाराष्ट्र बातम्या

Nagpur Mumbai Duronto Express : नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसच्या वेळेत बदल; काही गाड्यांचे स्थानकही बदलणार, कधीपासून लागू होणार वेळापत्रक?

Nagpur Mumbai Duronto Express Timing Changed From April 14 : नागपूर मार्गावरील दुरांतो गाड्यांच्या वेळेत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहे. नवीन वेळापत्रक एप्रिल २०२६ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू होणार आहे.
Nagpur Mumbai Duronto Express Timing Changed

Nagpur Mumbai Duronto Express Timing Changed

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

CSMT–Nagpur Duronto to depart 40 minutes late; arrival 15 minutes earlier : मध्य रेल्वेने निवडक मेल व एक्स्प्रेस गाड्यांचे टर्मिनल स्थानक बदलण्याबरोबरच त्यांच्या आगमन-प्रस्थान वेळेतही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलांचा परिणाम नागपूर मार्गावरील दुरांतो गाड्यांच्या वेळांवरही होणार असून नवीन वेळापत्रक एप्रिल २०२६ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू होणार आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
railway
Mumbai
Railway Administration

Related Stories

No stories found.