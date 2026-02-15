Nagpur Mumbai Duronto Express : नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसच्या वेळेत बदल; काही गाड्यांचे स्थानकही बदलणार, कधीपासून लागू होणार वेळापत्रक?

CSMT–Nagpur Duronto to depart 40 minutes late; arrival 15 minutes earlier : मध्य रेल्वेने निवडक मेल व एक्स्प्रेस गाड्यांचे टर्मिनल स्थानक बदलण्याबरोबरच त्यांच्या आगमन-प्रस्थान वेळेतही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलांचा परिणाम नागपूर मार्गावरील दुरांतो गाड्यांच्या वेळांवरही होणार असून नवीन वेळापत्रक एप्रिल २०२६ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू होणार आहे..मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, गाडी क्र. १२२८९ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई–नागपूर दुरांतो एक्स्प्रेस १४ एप्रिलपासून नवीन वेळापत्रकानुसार धावणार आहे. पूर्वी सुटण्याची वेळ रात्री ७.५५ वाजता होती. आता सुधारित वेळेनुसार ती मुंबईहून रात्री ८.३५ वाजता सुटेल, म्हणजे गाडी ४० मिनिटांनी उशिरा सुटेल. यामुळे कामकाज संपवून प्रवास करणाऱ्यांना स्थानकावर पोहोचण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे..Vande Bharat Express: आणखी एक ‘वंदे भारत’ २० डब्यांची होणार, वेळापत्रतकातही बदल; जाणून घ्या कोणत्या? .तसेच नागपूरहून मुंबईकडे येणाऱ्या या गाडीच्या आगमन वेळेतही सुधारणा करण्यात आली आहे. गाडी क्र. १२२९० नागपूर–सीएसएमटी मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसची पूर्वी आगमन वेळ ८.०५ वाजता होती. आता सुधारित आगमन वेळ ७.५० वाजता राहणार आहे. म्हणजे गाडी १५ मिनिटे लवकर पोहोचेल. यामुळे सकाळच्या कामकाजासाठी किंवा पुढील प्रवासासाठी मुंबईत उतरणाऱ्या प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे..इतर गाड्यांच्या वेळेतही सुधारणादुरांतो एक्स्प्रेस व्यतिरिक्त काही एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकातही बदल करण्यात आले आहेत. यात गाडी क्र. १२१११ मुंबई–अमरावती एक्स्प्रेस मुंबईहून सुटण्याची वेळ आता ८.५० (पूर्वी ८.०५ वा.) करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे गाडी क्र. १७३१८ दादर–हुबळी एक्स्प्रेस, ११३०१ मुंबई–बेंगळुरू एक्स्प्रेस, २२१०८ लातूर–मुंबई एक्स्प्रेस, १२११६ सोलापूर–मुंबई एक्स्प्रेस, २२१४४ बिदर–मुंबई एक्स्प्रेस या गाड्यांच्या वेळेतही बदल करण्यात आला आहे..Railways Fare Hike : आता रेल्वेचा प्रवासही महागणार! स्लीपर ते एसी कोचच्या तिकीट दरात मोठी वाढ, जाणून घ्या नवे दर....तसेच गाडी क्र. २२१७७/२२१७८ महानगरी एक्स्प्रेसचे टर्मिनल आता वाराणसी रेल्वे स्थानक येथे असेल. मुंबईहून सुटण्याची वेळ १२.१५ (पूर्वी १२.१० वा.) तर परतीच्या प्रवासात वाराणसीहून सुटण्याची वेळ ९.४५ (पूर्वी १० वा.) अशी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.