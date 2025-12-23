महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Education Scam: यवतमाळमधील शिक्षक घोटाळा उघडकीस; ३९ बनावट शालार्थ आयडी; शिक्षणाधिकारी अटक!

Shalarth ID Scam : सायबर पोलिसांनी शालार्थ आयडी प्रकरणी यवतमाळमधून शिक्षणाधिकारी रवींद्र काटोलकर यांना अटक केली. त्यांनी ३९ बनावट शालार्थ आयडी तयार करून शासनाला १२ कोटी रुपयांचा फटका दिला होता.
Another Education Officer Arrested in Shalarth ID Scam

Another Education Officer Arrested in Shalarth ID Scam

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणी सायबर पोलिसांनी आणखी एका शिक्षणाधिकाऱ्याला मंगळवारी (ता.२३) सकाळी अटक केली. यवतमाळ येथील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी रवींद्र शंकरराव काटोलकर असे आरोपी शिक्षणाधिकाऱ्याचे नाव असून त्यांना आज सकाळी यवतमाळ येथून पोलिसांच्या पथकाने ताब्यात घेतले. त्यांनी नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये प्राथमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून पदभार असताना, ३९ बनावट शालार्थ आयडी तयार केले होते.

Loading content, please wait...
Yavatmal
Nagpur
education
scam
Arrested
Shalarth ID Scam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com