Maharashtra Assembly Winter Session : विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून, उपराजधानीत घातपाताची शक्यता; पोलिस यंत्रणा हाय अलर्टवर

Nagpur Winter Session : नागपूर येथे आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. 'ऑपरेशन सिंदूर'मुळे दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मद ही भारतात घातपात घडवू शकते, असा इशारा गुप्तचर यंत्रणांनी दिल्याने राज्याच्या उपराजधीनीतील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय, रेशीमबागेसह सर्वच महत्त्वाची धार्मिक स्थळे व गर्दीच्या ठिकाणी सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. शहरात राज्य राखीव पोलिस दलाच्या पाच तुकड्या, होमगार्डसह दहा हजार पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत. .याशिवाय एआयच्या मदतीने शहरातील प्रत्येक हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. सर्वच महत्त्वाच्या स्थळांची बॉम्बशोधक नाशक पथकाद्वारे कसून तपासणी करण्यात येत आहे. विधानभवन, रामगिरी, दीक्षाभूमी, मंत्री व आमदारांच्या निवासस्थान परिसरातही सुरक्षा वाढविण्यात आली. .Nagpur Winter Session: हिवाळी अधिवेशनात ११ विधेयक होणार सादर; सोमवारपासून नागपुरात अधिवेशन.हे अधिवेशन यंदा केवळ सात दिवसच असणार आहे. अधिवेशनाचा कडक बंदोबस्त असणार आहे.१० पोलिस उपायुक्त, ३८ साहाय्यक पोलिस आयुक्त, ८० पोलिस निरीक्षक, २३५ साहाय्यक पोलिस निरीक्षक-उपनिरीक्षक, २४०० पोलिस कर्मचारी व ५०० महिला पोलिस राज्यभरातून बंदोबस्तासाठी उपराजधानी नागपूरमध्ये पोहोचले आहेत. याशिवाय एसआरपीएफच्या पाच तुकड्या आणि १४०० होमगार्डही तैनात आहेत.