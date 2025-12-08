महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Assembly Winter Session : विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून, उपराजधानीत घातपाताची शक्यता; पोलिस यंत्रणा हाय अलर्टवर

Maharashtra Assembly session : महत्त्वाच्या ठिकाणांची बॉम्बशोधक पथकाद्वारे तपासणी आणि AI च्या मदतीने देखरेख सुरू आहे.हिवाळी अधिवेशन केवळ सात दिवसांचे असून संपूर्ण अधिवेशन काळात कडक बंदोबस्त ठेवला जात आहे.
Security forces deployed across Nagpur as authorities implement high-alert measures for the Winter Assembly Session following intelligence reports of a possible terror threat.

Nagpur Winter Session : नागपूर येथे आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मद ही भारतात घातपात घडवू शकते, असा इशारा गुप्तचर यंत्रणांनी दिल्याने राज्याच्या उपराजधीनीतील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय, रेशीमबागेसह सर्वच महत्त्वाची धार्मिक स्थळे व गर्दीच्या ठिकाणी सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. शहरात राज्य राखीव पोलिस दलाच्या पाच तुकड्या, होमगार्डसह दहा हजार पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत.

