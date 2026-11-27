राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होत आहे. या अधिवेशनासाठी राज्यभरातून लोकप्रतिनिधी, मंत्री, अधिकारी, पत्रकार आणि राजकीय कार्यकर्ते नागपुरात दाखल होणार आहेत. त्यामुळे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच नागपूरकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी वाढू लागली आहे. याचा थेट परिणाम विमान आणि रेल्वे प्रवासावर झाला असून, प्रवासाचे दर वाढल्याने सर्वसामान्य प्रवाशांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई-नागपूर विमान प्रवासाचे भाडे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. ऐनवेळी विमानाचे तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांना एका बाजूच्या प्रवासासाठी तब्बल १५ ते २० हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे तातडीने नागपूरला जाण्याचे नियोजन करणाऱ्यांच्या खिशाला मोठी झळ बसणार आहे. विमान कंपन्यांकडील तिकिटांची मागणी वाढल्याने प्रवासाचे आर्थिक गणितही बदलले आहे. .दुसरीकडे, मुंबई-नागपूर रेल्वे मार्गावरील गाड्यांच्या प्रतीक्षा यादीतही मोठी वाढ झाली आहे. विदर्भ एक्स्प्रेस, दुरांतो एक्स्प्रेस आणि सेवाग्राम एक्स्प्रेस या महत्त्वाच्या गाड्यांवर आरक्षणाचा ताण वाढला आहे. पुणे-नागपूर मार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांनाही सहजपणे आरक्षण मिळणे कठीण झाले आहे. .Maharashtra: ७ डिसेंबरपासून नागपुरात हिवाळी अधिवेशन; प्रशासकीय यंत्रणेवर वॉच, मंत्र्यांना उपस्थिती बंधनकारक .केवळ प्रवासच नव्हे, तर नागपुरातील मुक्कामही महागला आहे. अधिवेशनासाठी येणाऱ्या पाहुण्यांची संख्या वाढल्याने हॉटेल आणि निवासस्थानांच्या दरांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे विमान किंवा रेल्वेचे तिकीट, हॉटेलचे भाडे आणि इतर खर्च यांचा एकत्रित भार प्रवाशांवर पडणार आहे. .एकंदरीत, हिवाळी अधिवेशनामुळे नागपुरातील प्रवास आणि निवासाचा खर्च वाढत असून, अधिवेशनासाठी येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसह अधिकारी, पत्रकार आणि इतर प्रवाशांचे आर्थिक नियोजन कोलमडण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.