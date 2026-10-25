Nana Patole Statement : २०२४ साली काँग्रेसचे ७५ तर महाविकास आघाडीचे १६० आमदार निवडूण आले असते; आयबीच्या रिपोर्टमध्ये उल्लेख, नाना पटोलेंचा दावा

Maharashtra Election Results : २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे १६० आमदार निवडून येतील, असा अहवाल सरकारी यंत्रणांनी दिला होता. मात्र, मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी पाचनंतर वाढलेल्या मतदानाच्या आकडेवारीतून महाविकास आघाडीला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा कट रचण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार नाना पटोले यांनी केला..काँग्रेसचे ७५ आमदार निवडून येतील, असाही अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला होता, असा दावा त्यांनी केला. अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्यातील वाडेगाव येथे आयोजित धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या सभेत ते बोलत होते. काँग्रेस सोडून गेलेले काही माजी मुख्यमंत्री पुन्हा पक्षात येण्याच्या चर्चेवर पटोले यांनी भाष्य केले. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या काँग्रेसमधील पुनरागमनाबाबत राज्यातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी असल्याचे ते म्हणाले..देशातील राजकीय वातावरण बदलत असून अनेक नेते काँग्रेसच्या मूळ प्रवाहात येण्यास इच्छुक आहेत. मात्र, अशोक चव्हाण यांच्यासह अन्य नेत्यांच्या पक्षप्रवेशाबाबतचा अंतिम निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतील, असे पटोले यांनी स्पष्ट केले. आगामी काळात महागाईचा मोठा भडका उडेल, असा दावा करत पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ४०० रुपयांपर्यंत जाण्याची भीतीही पटोले यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या या विधानामुळे महागाईचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे..Gokul Chairman Election Satej Patil : गोकुळमध्ये कोरमचा पेच सुटणार? गोकुळ अध्यक्ष निवडीसाठी २५ संचालक एकत्र येतील; सतेज पाटलांना विश्वास.रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथे प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीवरून पटोले यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. या प्रकल्पासाठी ३५ हजारांहून अधिक झाडे तोडली जाणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. संबंधित प्रकल्पाच्या कंत्राटदाराचे अमित शहा यांच्याशी जवळचे संबंध असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.महाराष्ट्राचे वाळवंटीकरण होऊ देणार नाही, असा इशारा देत कर्जतमधील वृक्षतोड थांबवली नाही, तर काँग्रेसच्या वतीने मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल, असे पटोले यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.