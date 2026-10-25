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Nana Patole Statement : २०२४ साली काँग्रेसचे ७५ तर महाविकास आघाडीचे १६० आमदार निवडूण आले असते; आयबीच्या रिपोर्टमध्ये उल्लेख, नाना पटोलेंचा दावा

Maharashtra Assembly Election 2024 : २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीबाबत नाना पटोले यांनी मोठा दावा केला आहे. काँग्रेसचे ७५, तर महाविकास आघाडीचे १६० आमदार निवडून आले असते, असा उल्लेख आयबीच्या अहवालात असल्याचे त्यांनी म्हटले.
Nana Patole Statement Maharashtra Assembly Election

Nana Patole Statement Maharashtra Assembly Election

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Election Results : २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे १६० आमदार निवडून येतील, असा अहवाल सरकारी यंत्रणांनी दिला होता. मात्र, मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी पाचनंतर वाढलेल्या मतदानाच्या आकडेवारीतून महाविकास आघाडीला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा कट रचण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार नाना पटोले यांनी केला.

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