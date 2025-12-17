महाराष्ट्र बातम्या

Nana Patole Letter to PM Modi : नाना पटोलेंचं थेट पंतप्रधान मोदींना पत्र!, निवडणुकांआधी काँग्रेसने खेळलं 'मराठी कार्ड'

Congress Plays Marathi Card: जाणून घ्या, या पत्राद्वारे नाना पटोले यांनी पंतप्रधान मोदींकडे नेमकी काय मागणी केली आहे?
Nana Patole and  Prime Minister Narendra Modi

Nana Patole and  Prime Minister Narendra Modi

esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Congress Strategy Before Elections : काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात नाना पटोले यांनी महाराष्ट्रात येणाऱ्या सर्व विमानांच्या घोषणा मराठीत कराव्यात अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झालेल्या असताना, आता या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने मराठी कार्ड खेळल्याचे दिसत आहे.

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने बीएमसीसह २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्याची घोषणा केली आहे. १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान होईल आणि दुसऱ्या दिवशी, १६ जानेवारी रोजी निवडणुकीचे निकाल जाहीर होतील. या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे.

पटोलेंनी नेमकं काय म्हटलंय? -

पटोले यांनी मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, "सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा आहे आणि महाराष्ट्रातील लोक दैनंदिन जीवनात ती दररोज वापरतात. त्यामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगरसह महाराष्ट्रातील सर्व विमानतळांवर येणाऱ्या विमानांच्या घोषणाही मराठीत असाव्यात."

Nana Patole and  Prime Minister Narendra Modi
Tourist Bus Accident : पर्यटकांची मिनी बस चढावरून अचानक जाऊ लागली मागे; तरूणींनी जीव वाचवण्यासाठी मारल्या उड्या!

सर्व राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विमानांमध्ये मराठी घोषणा अनिवार्य केल्या पाहिजेत. यामुळे प्रवाशांना अधिक सुविधा मिळेल आणि मराठी भाषेचे जतन आणि प्रसार होण्यास चालना मिळेल. सध्या अनेक विमान कंपन्या हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये घोषणा करतात. मराठी ही राज्यभाषा आहे, म्हणून मराठी भाषेचाही आदर केला पाहिजे.

Nana Patole and  Prime Minister Narendra Modi
Expressway Toll System : आता ‘एक्स्प्रेसवे’वर टोल भरण्यासाठी गाडी थांबवून वाट पाहण्याची गरज नसणार!

तसेच, आम्ही नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, सर्व विमान कंपन्या आणि विमानतळ प्राधिकरणाला मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन करतो. आम्हाला विश्वास आहे की तुम्ही या प्रकरणाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार कराल आणि योग्य ती कारवाई कराल. असंही पटोले यांनी पत्राद्वारे म्हटलं आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Narendra Modi
Nana Patole

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com