Nandurbar News : नंदुरबारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची आदर्श कृती; जुळ्या मुलांचा सरकारी शाळेत प्रवेश, पाहा व्हिडिओ

नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांनी आपल्या जुळ्या मुलांना सरकारी अंगणवाडीत प्रवेश दिला.त्यांच्या या निर्णयामुळे शासकीय शाळांबाबत समाजात विश्वास निर्माण करण्याचा संदेश दिला.या आदर्श कृतीचे राज्यभरात कौतुक होत असून इतर पालकांसाठी हे प्रेरणादायी ठरले..आजकाल बहुतेक पालक आपल्या मुलांचा इंग्रजी माध्यमांच्या प्रतिष्ठित शाळेत प्रवेश करत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे सरकारी शाळांमधील विद्यार्थी संख्या कमी होताना होताना दिसत आहे. मात्र नंदूरबार जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांनी आपल्या जुळ्या मुलांचा प्रवेश शहरातील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, टोकरतलाव येथील अंगणवाडीत केला आहे. त्यांच्या आदर्श कृतीचे कौतूक सर्वत्र होत आहे. . शहरातील उच्च दर्जाच्या शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश घेण्याऐवजी आपल्या मुलांना सरकारी अंगणवाडीमध्ये त्यांनी दाखल करत सर्वांसमोर आदर्श ठेवला आहे. त्यांच्या या कृतीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. दरम्यान मुलांना शाळेत सोडायला जातानाचा त्यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. .डॉ. मिताली सेठी यांनी आपल्या ३ वर्षांच्या जुळ्या मुलांना सबर आणि शुकर यांना टोकरतलाव येथील अंगणवाडीत दाखल केले आहे. या अंगणवाडीतच्या दर्जाच्या सेवा आणि सेविकांचे विद्यार्थ्यांच्या प्रति असलेले प्रेम पाहून जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठ भारावल्या..शासकीय शाळांबाबत समाजात विश्वास निर्माण व्हावा आणि शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडावा, या उद्देशाने त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांनी सांगितले. त्यांच्या या कृतीचे राज्यभरात कौतूक होत असून हा निर्णय इतरांसाठी अनुकरणीय ठरला आहे..FAQsप्र. १: नंदुरबारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या मुलांचा प्रवेश कुठे घेतला? ➡️ डॉ. मिताली सेठी यांनी आपल्या जुळ्या मुलांचा प्रवेश टोकरतलाव येथील जिल्हा परिषद अंगणवाडीत घेतला.प्र. २: जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुलांचा प्रवेश सरकारी शाळेत का घेतला? ➡️ शासकीय शाळांबाबत समाजात विश्वास निर्माण व्हावा आणि शिक्षणात सकारात्मक बदल घडावा, या उद्देशाने.प्र. ३: मुलांची नावे काय आहेत आणि ते किती वर्षांचे आहेत? ➡️ जुळ्या मुलांची नावे सबर आणि शुकर असून त्यांचे वय ३ वर्षे आहे.प्र. ४: या कृतीवर लोकांची काय प्रतिक्रिया आहे? ➡️ राज्यभरात कौतुकाची लाट उसळली असून हा निर्णय इतर पालकांसाठी अनुकरणीय ठरला आहे.प्र. ५: या निर्णयाचा समाजावर काय परिणाम अपेक्षित आहे? ➡️ शासकीय शाळांचा दर्जा व विश्वास वाढेल आणि पालक अधिक प्रमाणात सरकारी शाळांकडे वळतील.