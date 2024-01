Narayan Rane: शंकराचार्यांनी हिंदू धर्मासाठी काय केलं? असं विचारणाऱ्या राणेंचं घुमजाव; म्हणाले, वेगळाच...

मुंबई : राम मंदिराच्या उद्घाटन कार्यक्रमावर बहिष्कार घालणाऱ्या पुरीच्या शंकराचार्यांवर टीका करताना त्यांनी हिंदू धर्मासाठी काय केलं? असा सवाल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केला होता. पण यावरुन टीका व्हायला लागल्यानंतर आता त्यांनी यावरुन घुमजाव केलं आहे. आपण असं बोललोच नाही, पत्रकारांनी वेगळाच अर्थ काढल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. (narayan rane take uturn on his own statement on shankaracharya)