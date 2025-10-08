Narendra Modi: ''स्वदेशी वस्तू खरेदी करा, देशाचं साम्राज्य दाखवून द्या'', नवी मुंबईतून पंतप्रधान मोदींचं आवाहन

Navi Mumbai Airport: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मुंबई दौऱ्यावर आहेत. बुधवारी मोदींच्या हस्ते नवी मुंबई विमानतळाचं उद्घाटन झालं. तसेच मेट्रो ३च्या अंतिम टपप्याचंही पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण झालं. या कार्यक्रमाला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह अनेक मान्यवरांची उपस्थिती होती..उद्घाटन समारंभात बोलताना मोदी म्हणाले, नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट एक असा प्रोजेक्ट आहे, त्यामुळे खऱ्या अर्थाने या भागाच्या विकासाला चालना मिळेल. या विमानतळाचा आकार कमळाच्या फुलासारखा आहे. म्हणजे संस्कृती आणि समृद्धीचं हे जिवंत प्रतीक आहे. या प्रोजेक्टमुळे नवीन उद्योगांना बळ मिळेल, स्थानिकांना रोजगार मिळेल..Girish Mahajan : मंत्री गिरीश महाजन यांचा मोठा निर्णय! वर्षभरातील ३१ लाख १८ हजार रुपये वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस दान.मोदी पुढे म्हणाले, आपल्या देशाच्या औद्योगिक विकासात विमानसेवेचा मोठा वाटा आहे. २०१४ साली आपल्याकडे ७४ एअरपोर्ट होते. आज देशात १६० विमानतळं आहेत. देशातल्या छोट्याछोट्या शहरांमध्ये विमानतळं होतात तेव्हा लोकांना एक पर्याय उपलब्ध होतो. भारतात हवाई प्रवास करणाऱ्यांची संख्या एवढी वाढली आहे की, सध्या एक हजार विमानांची ऑर्डर पेंडिंग आहे. त्यामुळे पायलट, क्रेबिन क्रू, मेन्टेन्ससाठी लागणारं मनुष्यबळ, साधनसामूग्री अशा रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत..Navi Mumbai Airport Inauguration : नवी मुंबई विमानतळ उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान मोदींकडून दि.बा.पाटील यांचा विशेष उल्लेख, म्हणाले....स्वदेशीची जनजागृती करताना मोदी म्हणाले, स्वदेशी वस्तूंबद्दल प्रत्येकाला गर्व वाटला पाहिजे. देशातल्या लोकांनी देशातला पैसा देशामध्येच राहील, याचा विचार करुन खरेदी केली पाहिजे. त्यामुळे देशाचं सामर्थ्य वाढण्यास मदत होईल, रोजगारनिर्मिती होईल. देशातलं टॅलेंट देशात राहावं, देशातला पैसा देशामध्येच राहावा, यासाठी पंतप्रधानांनी आवाहन केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.