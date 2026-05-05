Pune Nasarapur Crime Case : नसरापूर हत्याकांडानंतर मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय ! लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपींचा 'पॅरोल' कायमचा बंद होणार

पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे चिमुकलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार आणि हत्येने संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट असताना, आज मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि अशा गुन्हेगारांवर कठोर नियंत्रण बसवण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे..बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी धक्कादायक आकडेवारी नोंदवली. ते म्हणाले, लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांतील ८० ते ९० टक्के आरोपी हे आधीच त्याच प्रकारच्या गुन्ह्याखाली जेलमध्ये असतात. पॅरोलवर बाहेर आल्यावर ते पुन्हा तशीच कृत्ये करतात." या साखळीला तोडण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..CM Devendra Fadnavis : पुणे जिल्ह्यात नराधमाचा अमानुषपणा! चिमुरडीच्या हत्येनंतर मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा; आरोपीला मिळणार मृत्यूदंडाची शिक्षा?.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाला स्पष्ट निर्देश दिले की, लैंगिक शोषण व अत्याचार प्रकरणातील आरोपींना पॅरोल न देण्याबाबत नवीन कायदा तयार करावा. यापूर्वी २०१४ ते २०१९ दरम्यान राज्य सरकारने असाच कठोर कायदा केला होता, मात्र तो न्यायालयाने रद्द केला होता. आता अधिक मजबूत आणि न्यायालयीन चाचणीलत टिकणारा कायदा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून नराधमांना कायद्याची कोणतीही पळवाट मिळणार नाही..आरोपीला भर चौकात फाशी द्यावी वाटते, पण...मुख्यमंत्री म्हणाले, "एका बापाच्या नात्याने आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या नात्याने मलाही वाटते की, अशा नराधमाला भरचौकात फाशी द्यावी. पण लोकशाहीत आपल्याला कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करावी लागते." पीडितेच्या वडिलांशी दोनदा व्यक्तिशः संवाद साधल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी खात्री दिली की, या गुन्हेगाराला मृत्यूदंडाचीच शिक्षा व्हावी यासाठी राज्य सरकार आपली पूर्ण ताकद लावेल.