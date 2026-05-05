महाराष्ट्र बातम्या

Pune Nasarapur Crime Case : नसरापूर हत्याकांडानंतर मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय ! लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपींचा 'पॅरोल' कायमचा बंद होणार

Devendra Fadnavis Statemen : ८०–९०% आरोपी हे पूर्वीचे गुन्हेगार असून पॅरोलवर बाहेर येऊन पुन्हा गुन्हे करतात, अशी माहिती दिली. अशा आरोपींना पॅरोल न देण्यासाठी नवीन, मजबूत कायदा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis addressing a high-level cabinet meeting on the Nasrapur sexual assault and murder case, emphasizing strict legal action and reforms.

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis addressing a high-level cabinet meeting on the Nasrapur sexual assault and murder case, emphasizing strict legal action and reforms.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे चिमुकलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार आणि हत्येने संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट असताना, आज मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि अशा गुन्हेगारांवर कठोर नियंत्रण बसवण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
sexual assault
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

Anil Deshmukh
Pune crime news
fake baba sexual exploitation case in Nashik
BJP corporator sexual assault case Mira Road