महाराष्ट्र बातम्या

नाशिक महामार्गावर वाहतूक कोंडी! भिवंडीत १० किलोमीटर लांब वाहनांच्या रांगा, १५ मिनिटांच्या प्रवासाला तब्बल ३ तास

Nashik Highway Traffic Jam: नाशिक महामार्गावर भिवंडी बायपास ते खारेगाव टोल दरम्यान वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे.
Nashik Highway Traffic Jam on Bhiwandi

Nashik Highway Traffic Jam on Bhiwandi

ESakal

Mansi Khambe
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भिवंडी : गणरायाला निरोप दिल्यानंतर चाकरमानी पुन्हा मुंबईच्या दिशेने परतले आहेत. गावाकडे तसेच गणेशोत्सवनिमित्त देव दर्शनाला गेलेले भक्त पुन्हा परतत असल्यामुळे नाशिक महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

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traffic issues near Nashik Highway
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