नाशिक महामार्गावर वाहतूक कोंडी! भिवंडीत १० किलोमीटर लांब वाहनांच्या रांगा, १५ मिनिटांच्या प्रवासाला तब्बल ३ तास

भिवंडी : गणरायाला निरोप दिल्यानंतर चाकरमानी पुन्हा मुंबईच्या दिशेने परतले आहेत. गावाकडे तसेच गणेशोत्सवनिमित्त देव दर्शनाला गेलेले भक्त पुन्हा परतत असल्यामुळे नाशिक महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे..नाशिक महामार्गावर भिवंडी बायपास ते खारेगाव टोल दरम्यान १० किलोमीटर लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. सामान्यतः प्रवासात जे अंतर कापायला फक्त १५ मिनिटे लागतात, त्यासाठी आज २-३ तास लागत असल्यामुळे प्रवाशांचे अतोनात हाल होत आहेत..डोळ्यांत अश्रू, ओठांवर ‘पुढच्या वर्षी लवकर या…' लालबागच्या राजाला अखेरचा निरोप; गर्दीच्या महासागरात शेवटचा दर्शनाचा क्षण.मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (दि.२६) सकाळपासूनच नाशिक महामार्गावर भिवंडी बायपास ते खारेगाव टोल दरम्यान मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. ठाण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर मोठी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून ज्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांसह विद्यार्थी, चाकरमानी, व्यापारी, भाजीपाला आणि दूध विक्रेत्यांना बसत आहे..मुंबईत विसर्जन मिरवणुकीत भरधाव कार घुसली, गणपतीच्या ट्रॉलीला धडक देत 4 जणांना उडवलं; घटनास्थळाचा VIDEO .दोन्ही दिशेची वाहतूक एका लेनवरून सुरूभिवंडी-वाडा महामार्गावरील अंबाडीपर्यंत महामार्गाच्या एका लेनचे काँक्रिटीकरण झाले आहे. ज्यामुळे सध्या दोन्ही दिशेची वाहतूक एका लेनवरून सुरू आहे. अशातच मोठ्या अवजड वाहनांची देखील ये-जा सुरु असून बेशिस्त वाहनचालकामुळे वाहतूक कोंडीत आणखी भर पडत असल्याचे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.