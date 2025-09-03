NCP Meeting : भुजबळांच्या नाराजीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची तातडीची बैठक; नेमकी काय झाली चर्चा? सुनील तटकरेंनी स्पष्टच सांगितलं...

Maratha vs OBC Reservation Row : राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करत हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा जीआर काढला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आता ओबीसी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मंत्री छगन भुजबळदेखील या निर्णयावर नाराज आहेत. भूजबळांच्या नाराजीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची तातडीची बैठक पार पडली. .देवगिरी बंगल्यावर पार पडली बैठकदेवगिरी या सरकारी निवासस्थानी ही बैठक पार पडली असून या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीनंतर प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली..Chhagan Bhujbal : ओबीसी आरक्षणावर मराठा-कुणबी वाद; कुणबी अन् मराठा हे वेगळेच, भुजबळांचा इशारा.काय म्हणाले सुनील तटकरे?मंत्रिमंडळ बैठकीला भुजबळ साहेब नव्हते याची मला कल्पना नाही. काल राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा आदेश काढला आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही आमच्या पक्षाची भूमिका आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागतोय की नाही यावर अभ्यास करावा लागेल एक दोन दिवसात स्पष्टता येईल, अशी प्रतिक्रिया सुनील तटकरे यांनी दिली..निवडणुकांवर परिणाम होण्याची शक्यतादरम्यान, जर छगन भुजबळांनी ओबीसी समाजाची बाजू घेत आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली तर पक्षातील अनेक आमदार आणि मराठा नेते हे सुद्धा आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. याआधी मनोज जरांगे यांना पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या अनेक हे त्यांच्या व्यासपीठावरती दिसून आले..Chhagan Bhujbal : ओबीसी नेत्यांची मुंबईत बैठक, मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडून आयोजन; जरांगेच्या मागणीला विरोध .अशातच भुजबळांनी ओबीसी समाजाला धरून आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे आगामी निवडणुकांवरती याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण पक्षामध्ये ओबीसी विरुद्ध मराठा नेते अशा पद्धतीचे चित्र निर्माण होऊ शकतं. याच पार्श्वभूमीवर देवगिरी बंगल्यावरती ही सगळी खलबत्त झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.