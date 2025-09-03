महाराष्ट्र बातम्या

NCP Meeting : भुजबळांच्या नाराजीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची तातडीची बैठक; नेमकी काय झाली चर्चा? सुनील तटकरेंनी स्पष्टच सांगितलं...

NCP Emergency Meeting on Bhujbal’s Discontent : देवगिरी या सरकारी निवासस्थानी ही बैठक पार पडली असून या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल बैठकीला उपस्थित होते.
Maratha vs OBC Reservation Row : राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करत हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा जीआर काढला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आता ओबीसी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मंत्री छगन भुजबळदेखील या निर्णयावर नाराज आहेत. भूजबळांच्या नाराजीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची तातडीची बैठक पार पडली.

