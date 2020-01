देवेंद्रजी, तुम्ही सत्तेसह स्वनियंत्रणही गमाविले; जयंत पाटलांचे प्रत्युत्तर

मुंबई : मुंबईतील आंदोलनादरम्यान 'फ्री काश्मीर'चे पोस्टर झळकल्याने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर टीका केल्यानंतर आता जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी फडणवीसजी तुम्ही सत्तेसह स्वनियंत्रणही गमाविले, असा टोला मारला आहे.

Devendraji It’s 'free Kashmir' from all discriminations, bans on cellular networks and central control. I can't believe that responsible leader like you trying to confuse people by decoding words in such a hatred way. Is it losing power or losing self control? #JNUViolence https://t.co/wr3KPnWr5n

— Jayant Patil (@Jayant_R_Patil) January 7, 2020