Praful Patel Clarification : राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर मोठा गोंधळ! अखेर प्रफुल पटेलांनी दिलं स्पष्टीकरण

NCP National President Controversy: Praful Patel’s Clarification and Political Reactions Explained : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावरून निर्माण झालेल्या चर्चांवर प्रफुल पटेल यांचे स्पष्ट स्पष्टीकरण; पियूष गोयल यांच्या विधानानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ
Sandip Kapde
महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर नुकतीच एक मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाबाबत एक धक्कादायक विधान केले. त्यांनी सांगितले की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर प्रफुल पटेल यांची या पदावर नियुक्ती झाली आहे. या विधानामुळे राज्यातील राजकीय वातावरणात खळबळ उडाली असून, पक्षांतर्गत आणि बाहेरील नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. मात्र, प्रफुल पटेल यांनी स्वतः या दाव्याचा पूर्णपणे नकार केला आहे.

Ajit Pawar
Praful Patel
NCP

