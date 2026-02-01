Praful Patel Clarification : राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर मोठा गोंधळ! अखेर प्रफुल पटेलांनी दिलं स्पष्टीकरण

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर नुकतीच एक मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाबाबत एक धक्कादायक विधान केले. त्यांनी सांगितले की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर प्रफुल पटेल यांची या पदावर नियुक्ती झाली आहे. या विधानामुळे राज्यातील राजकीय वातावरणात खळबळ उडाली असून, पक्षांतर्गत आणि बाहेरील नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. मात्र, प्रफुल पटेल यांनी स्वतः या दाव्याचा पूर्णपणे नकार केला आहे..प्रफुल पटेल यांचं स्पष्टीकरण -प्रफुल पटेल यांनी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होत असलेल्या या अफवांबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, अशा प्रकारच्या बातम्या पूर्णतः निराधार आहेत आणि त्यात कुठलेही सत्य नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा एक लोकशाही मूल्यांवर आधारित पक्ष असून, इतक्या महत्त्वाच्या पदासाठी कोणतीही घाईघाईने निर्णय घेतले जाणार नाहीत. त्याऐवजी, पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांसोबत, आमदारांसोबत आणि पदाधिकाऱ्यांसोबत सखोल चर्चा केली जाईल. पक्षाच्या सर्व सदस्यांच्या मतांचा आणि भावनांचा आदर करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून, आम्ही नेहमीच निर्धारित प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करतो, असे त्यांनी ठासून सांगितले. .Sunil Tatkare Reaction On Sharad Pawar : शरद पवार यांच्या वक्तव्यावर सुनिल तटकरे काय म्हणाले, पक्ष एकत्रीकरणावरही प्रतिक्रिया....सुनील तटकरे काय म्हणाले?दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनीही या प्रकरणी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले की, प्रफुल पटेल यांच्या नियुक्तीबाबत काहीही घडलेले नाही. पियूष गोयल यांनी नेमके काय सांगितले ते मी ऐकलेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तटकरे यांनी पुढे जोडले की, पक्षाच्या भविष्याबाबतचे निर्णय सामूहिकपणे घेतले जातील. पक्ष कार्यकर्ते, आमदार आणि इतर सदस्यांच्या मतांचा विचार करूनच पुढील पावले उचलली जातील. या संपूर्ण प्रकरणात बाहेरील नेत्यांच्या मतांचा प्रभाव पडू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..पियूष गोयल काय म्हणाले होते?पियूष गोयल यांच्या मूलभूत विधानाकडे पाहता, त्यांनी पीटीआयशी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसला महायुतीचा भाग म्हणून उत्तम कामगिरी करणारा पक्ष म्हटले. ते म्हणाले की, पूर्वी पक्षाचे नेतृत्व अजित पवार यांच्याकडे होते, आता ते सुनेत्रा पवार यांच्याकडे आहे. .तसेच, राष्ट्रीय अध्यक्षपदी प्रफुल पटेल यांची नियुक्ती झाली आहे. गोयल यांनी शरद पवार यांच्याबाबतही टिप्पणी केली. त्यांनी म्हटले की, शरद पवारांना राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणासाठी आमंत्रित करण्याची शक्यता फार कमी आहे, कारण त्यांनी जनतेचा विश्वास गमावला आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये त्यांचा पूर्ण पराभव झाला असून, अजित पवार महायुतीसोब.Praful Patel NCP president : राष्ट्रवादी अध्यक्षपदी प्रफुल्ल पटेल यांची नियुक्ती; पियुष गोयल यांच्या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.