NCPच्या पदाधिकाऱ्यांच्या यादीत पार्थ आणि जय पवार; तर प्रफुल्ल पटेलांना वगळलं, सुनेत्रा पवारांनी दिलं स्पष्टीकरण

राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांची यादी सध्या व्हायरल होत आहे. निवडणूक आयोगाला राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या पदाधिकाऱ्यांची यादी सोपवण्यात आली असून यात कोअर कमिटीत असलेल्या नेत्यांचीच नावं नसल्यानं तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांचंच नाव यादीत नसल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. पटेलच नव्हे तर इतरही काही वरिष्ठ नेत्यांना वगळण्यात आल्याचं दिसतंय. दरम्यान, या चर्चांनंतर सुनेत्रा पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत प्रतिक्रिया दिलीय..निवडणूक आयोगाकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसने राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांची यादी सादर केली आहे. या यादीत अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार आणि जय पवार यांची वर्णी लागली आहे. पार्थ पवार यांची जनरल सेक्रेटरीपदी, तर जय पवार यांची नॅशनल सेक्रेटरीपदी नियुक्ती करण्यात आलीय. पण या यादीत प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह छगन भुजबळ, सुनील तटकरे आणि दिलीप वळसे पाटील यांचीही नावं नसल्यानं सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत..पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांचीच नावं यादीत नसल्यानं पक्षात अंतर्गत कलह, मतभेद असल्याच्या चर्चांना उधाण आलंय. ज्या नेत्यांची नावं वगळण्यात आली आहेत ते नेते कोअर कमिटीतील आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सर्वकाही आलबेल नसल्याचंही म्हटलं जात आहे..दरम्यान, निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या यादीसंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्टीकरण दिलंय. सुनेत्रा पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं की,पदाधिकाऱ्यांच्या यादीत झालेली चूक ही केवळ तांत्रिक त्रुटी आहे. सुधारित यादी लवकरच निवडणूक आयोगाकडे सोपवली जाईल. प्रफुल्ल पटेल यांना पक्षातून किंवा पदाधिकाऱ्यांच्या यादीतून वगळण्यात आलेलं नाही. पक्षात कोणत्याही प्रकारचा कलह किंवा वाद नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.