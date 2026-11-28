केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने पाठिंबा देण्याचे संकेत दिल्यानंतर आता पक्षातूनच पहिला राजीनामा समोर आला आहे. पक्षाच्या सोशल मीडिया सेलचे प्रदेश सरचिटणीस रामेश्वर खामकर यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे..राजीनामा पत्रात रामेश्वर खामकर यांनी काय म्हटले? रामेश्वर खामकर यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात स्पष्ट केले आहे की, पक्षाने डिलिमिटेशन विधेयकाच्या मुद्द्यावर भाजपप्रणीत सरकारला पाठिंबा देण्याचा घेतलेला निर्णय शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरी विचारधारेशी विसंगत आहे. पत्रातील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:वैचारिक भूमिकेवर प्रश्न: "भाजपच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी जनतेसमोर कोणती भूमिका मांडायची? कालपर्यंत ज्या विचारसरणीविरोधात आपण लढत होतो, त्याच विचारसरणीला आज पाठिंबा देण्यामागची वैचारिक भूमिका काय?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.'पदापेक्षा विचार महत्त्वाचे': सोयीनुसार वारंवार बदलणाऱ्या राजकीय भूमिकांमुळे पक्षाची पुरोगामी प्रतिमा कलंकित होत असल्याची खंत व्यक्त करत, "माझ्यासाठी पदापेक्षा विचार महत्त्वाचे आहेत, सत्तेपेक्षा स्वाभिमान महत्त्वाचा आहे आणि राजकीय निष्ठेपेक्षा संविधाननिष्ठा महत्त्वाची आहे," असे खामकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे..Stray Dog Menace Badlapur : भटक्या श्वानांची दहशत जीवावर बेतली! पाठलागापासून वाचण्यासाठी दुकानात लपला अन्... बदलापूरमध्ये विद्यार्थ्याचा मृत्यू.राष्ट्रवादी (शप) गटाची भूमिका आणि महाविकास आघाडीतील प्रतिक्रियादरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी २७ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले होते की, डिलिमिटेशन ही घटनात्मक प्रक्रिया असून पक्ष या विधेयकाला पाठिंबा देईल. तर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यापूर्वी, सर्व राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागांमध्ये समान ५० टक्के वाढ करणे, महिला आरक्षण लागू करणे आणि विरोधकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळणे या अटींसह विधेयकाचा मसुदा पाहून अंतिम भूमिका घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले होते..हिवाळ्यात कोकण भटकंतीचा प्लान? दापोलीजवळील 'हे' ८ ऐतिहासिक किल्ले ठरतील बेस्ट डेस्टिनेशन!.दुसरीकडे, या भूमिकेवरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि प्रणिती शिंदे यांनी शरद पवार गटावर तीव्र टीका केली आहे, तर भाजपने काँग्रेसच्या टीकेला प्रत्युत्तर देत शरद पवार यांच्या भूमिकेचा बचाव केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.