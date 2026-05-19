२५ वर्षांपासून एकच विषय शिकवला, मनीषा मांढरेला सर्व प्रश्न तोंडपाठ? नीट पेपरफुटी प्रकरणी CBI समोर पुरावा शोधण्याचं आव्हान

नीट पेपरफुटी प्रकरणी आता नवनवे खुलासे होते आहेत. या प्रकरणी सीबीआयकडून कसून चौकशी सुरू केलीय. पुण्यातील मॉडर्न कॉलेजच्या बायोल़ॉजीच्या प्राध्यापिका मनीषा गुरुनाथ मांढरे यांनाही या प्रकरणी अटक केलीय. एनटीएकडून प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या गोपनीय प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचा ठपका त्यांच्यावर आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षेत येणारे प्रश्न आधीच सोडवून दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. आता त्यांच्या चौकशीतून अशी माहिती समोर आलीय की प्रश्नपत्रिका फोडताना मनीषा मांढरे यांनी खबरदारी घेतली होती. त्यांना नीटमध्ये विचारले जाणारे प्रश्न तोंडपाठ असण्याचा संशय आहे. क्लासमध्ये शिकवणीवेळी विद्यार्थ्यांना वहीत लिहून घ्यायला लावलेले आणि पुस्तकात मार्क करायला लावलेलेच प्रश्न परीक्षेत आल्याचं समोर आलंय. NEET Paper Leak Case Why Is It Difficult for CBI to Find Evidence.सीबीआयने या प्रकरणात मनीषा मांढरे आणि मुख्य सूत्रधार प्रा. पी. व्ही. कुलकर्णी यांना अटक करून त्यांना १४ दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली आहे.मात्र आता तपासात तांत्रिक अडचणी समोर येत आहेत. मनीषा मांढरे हिने पेपरफुटीसाठी डिजिटल साधनं वापरली नाहीत. तिने स्मरणशक्तीच्या जोरावर सर्व प्रश्न तोंडपाठ केले. ना मोबाईलमध्ये सेव्ह केले ना लिहून घेतले, त्यामुळे आता पुरावे गोळा करण्याचं आव्हान सीबीआयसमोर असणार आहे..मनीषा मांढरे ही गेल्या २५ वर्षांपासून एकच विषय शिकवत आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रमातले प्रश्न लिहून ठेवावे लागत नाहीत. नीट पेपरला जे प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता होती ते प्रश्न मनीषा मांढरेने शिकवणीवेळी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवले..मनीषा मांढरे यांची एनटीएने नीट पेपर तयार करण्यासाठी विषयतज्ज्ञ म्हणून नियुक्ती केली होती. यामध्ये गोपनीयता राखणं महत्त्वाचं होतं. त्यांच्याकडे बॉटनी आणि झूलॉजी या प्रश्नपत्रिकांची माहिती होती. नीट परीक्षेत या विषयांवर काय विचारले जाणार याची कल्पना मनीषा मांढरे यांना होती. याच मांढरे यांनी पुण्यातील त्यांच्या घरी ब्युटी पार्लर चालक मनीषा वाघमारेच्या मदतीने ठराविक विद्यार्थ्यांसाठी कोचिंग सत्रे घेतली होती..नीट पेपर तयार करण्याच्या गोपनीय प्रक्रियेत असणाऱ्या मनीषा मांढरे यांना प्रश्न तोंडपाठ असण्याचा संशय आहे. त्यांनी शिकवणीवेळी विद्यार्थ्यांना काही प्रश्न वहीत लिहून घ्यायला लावले होते. तसंच पाठ्यपुस्तकातही काही प्रश्न मार्क करायला लावले होते. नेमके तेच प्रश्न नीट परीक्षेला विचारले गेले होते असं समोर आल्याने मनीषा मांढरे यांच्याबाबत संशय बळावला आहे.