लेकाला डॉक्टर बनवून मेडिकल कॉलेज उभारायचं स्वप्न होतं, पण मोटेगावकरचा डाव गंडला; पेपरफुटी प्रकरणी मोठा खुलासा

नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणी सीबीआयने आरसीसी क्लासेसच्या शिवराज मोटेगावकर याला अटक केलीय. त्याच्याकडे तपासात आणखी माहिती समोर आली असून पेपरफुटी प्रकरणात महाराष्ट्र प्रमुख केंद्र बनलं आहे. मोटेगावकर, कुलकर्णी यांच्यासह आता काही विद्यार्थीही सीबीआयच्या रडारवर आहेत. काही विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन सीबीआयने तपास केलाय. मोटेगावरच्या मुलालासुद्धा सीबीआयने ताब्यात घेतलं आहे. Dream of Medical College Crashes Motegaonkar in CBI Net.शिवराज मोटेगावर याचा मुलगासुद्धा पेपरफुटीच्या रॅकेटमध्ये असल्याचा संशय आहे. त्यानंही नीट परीक्षा दिला होती. त्याच्यासाठीच प्रश्नपत्रिका फोडली असावी असाही कयास लावला जात आहे. मुलाला डॉक्टर करायचं होतं आणि त्यानंतर मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याचं शिवराज मोटेगावरचं स्वप्न होतं अशीही माहिती आता समोर येत आहे..शेतकरीपुत्राने कसं उभारलं RCC क्लासेसचं १०० कोटींचं साम्राज्य, एक खोली ते ८ शहरांमध्ये विस्तार; कोण आहे शिवराज मोटेगावकर?.आरसीसी क्लासच्या माध्यमातून मोटेगावकरने अनेक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं. त्याचे अनेक विद्यार्थी डॉक्टर बनले. पण मोटेगावकरला त्याचं स्वत:चं असं मेडिकल कॉलेज उभारायचं होतं. त्याचं हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मुलाला डॉक्टर बनवायचं होतं. त्यासाठीच मोटेगावकरनं नीटचा पेपर फोडल्याचं म्हटलं जात आहे. प्राध्यापक कुलकर्णीने १३५ पैकी १३२ प्रश्न मोटेगावकरला दिले होते. कुलकर्णीकडे भाषांतरासाठी ३ प्रश्नसंच होते अशीही माहिती समोर येतेय..सीबीआयने पाच राज्यांत छापासत्र सुरू केले असून शिकवणी वर्गांचे संचालक आणि पेपर खरेदी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतले आहे. नागपुरात 'नीट'च्या माध्यमातून विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या काही एजन्सीही सीबीआयच्या रडारवर असल्याची माहिती आहे. मोटेगावकरांच्या बँक खात्यात कोट्यवधींचे आर्थिक व्यवहार आढळून आले आहेत. हे व्यवहार संशयित विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. या संपूर्ण रॅकेटमध्ये आणखी किती बड्या व्यक्तींचा समावेश आहे, याचा शोध सीबीआय घेत आहे. हे प्रकरण आता अंमलबजावणी संचालनालयाच्याही (ईडी) रडारवर आहे.