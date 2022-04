''दानवेंनी आरोप करण्यापेक्षा आम्हाला सरकार्य करावे''

नागपूर : राज्यात कोळसा अभावी भारनियमन सुरु आहे. यावरुन भारतीय जनता पक्ष महाविकास आघाडीवर भारनियमनावरुन टीका करित आहे. यावर राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी टीकेला प्रत्युत्तर दिले आहे. कोळशाची टंचाई देशात आहे. त्यामुळे भारनियमन देशातील इतर राज्यातही आहे. मात्र काही नेते आमच्यावर टीका करित आहेत. त्यांनी अगोदर चार बोटे आपल्याकडे असल्याचे पाहावे, अशी टीका राऊत यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) यांच्यावर केली. 'कोल इंडिया लिमिटेड' ही कंपनी देशातील सर्व वीज कंपन्यांना कोळशाचे पुरवठा करते. भारनियमनाची समस्या त्यांच्या व्यवस्थापनामुळे निर्माण झाली आहे, असे राऊत म्हणाले. (Nitin Raut Says, Raosaheb Danve Don't Blame Us But Should Help Us)

भारनियमनाची स्थिती फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर पूर्ण देशात आहे. जर इतर राज्यात अशी परिस्थिती निर्माण झालेली नव्हती, तर केंद्रीय मंत्र्यांनी सर्व राज्यांच्या ऊर्जामंत्र्यांची बैठक का घेतली, असा सवाल राऊत यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला केला आहे. रावसाहेब दानवेंनी फक्त आरोप करण्यापेक्षा आम्हाला सरकार्य करावे. ते रेल्वेमंत्री आहेत, असा टोला ऊर्जामंत्री राऊत यांनी लगावला आहे.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री दानवे म्हणाले, ज्या वेळी केंद्राकडे कोळसा उपलब्ध होता, त्यावेळी राज्य सरकारने तो घेऊन त्याची साठवणूक केली नाही. कोळसा संपत आल्यानंतर राज्य केंद्राच्या नावाने ओरडत असेल, तर त्यांनी दुसऱ्या देशातून कोळसा आणा, असा सल्ला दानवे यांनी ठाकरे सरकारला दिला होता.