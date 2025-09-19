CM Devendra Fadnavis : गोपीचंद पडळकरांच्या विधानाचे समर्थन नाही

मुंबई - भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केलेल्या विधानाचे कधीच समर्थन करणार नाही, असे स्पष्ट करत कोणाच्याही वडिलांबद्दल किंवा कुटुंबांबद्दल विधान करणे योग्य नाही. आक्रमकपणे बोलताना शब्दाचा अर्थ काय आहे याचा विचार करून बोला, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार पडळकर यांना समज दिली..राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांच्याविषयी पडळकर यांनी केलेल्या अश्लाघ्य विधानाचा निषेध सर्व पातळीवरुन होत आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दूरध्वनी करत नाराजी जाहीर केली. त्यानंतर फडणवीस यांनी पडळकरांच्या विधानाचे कधीच समर्थन केले जाणार नाही, असे सांगितले..ते म्हणाले, की गोपीचंद पडळकर यांनी जे विधान केले ते योग्य आहे, असे माझेही मत नाही. कोणाच्याही वडिलांबद्दल किंवा कुटुंबाबद्दल विधान करणे योग्य नाही. या संदर्भात गोपीचंद पडळकर यांच्याशी मी बोललो आहे. मला शरद पवारांचा दूरध्वनी आला होता. अशा विधानाचे आम्हीही कधीच समर्थन करणार नाही, असे मी त्यांना म्हणालो..‘बोलताना विचार करा’पडळकर हे एक तरुण नेते आहेत. अतिशय आक्रमक नेते आहेत. अनेकवेळा आक्रमकपणा दाखवत असताना आपल्या बोलण्याचा नेमका काय अर्थ निघेल ते लक्षात येत नाही. हे लक्षात घेऊनच आपण विधान केले पाहिजे, हे मी त्यांना सांगितले आहे, असा सल्ला पडळकरांना दिल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली..अजित पवार यांचे हात वरउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर हा विषय आल्यानंतर त्यांनी हात वर केले. माध्यमांनी याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, ‘भाजपच्या नेत्याने काही वक्तव्ये केली तर त्यांच्या पक्षप्रमुखाने सूचना दिल्या पाहिजेत. आमच्या कुणी काही बोलले तर ती माझी जबाबदारी असेल आणि शिवसेनेकडून कुणी बोलले तर शिंदे पाहतील.’आमदार जयंत पाटील आज जिल्हा बँकेत एका कार्यक्रमासाठी आले होते. तेथे माध्यमांनी त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी फक्त हात जोडले..सूचनांचे पालन करेन : पडळकरजयंत पाटील यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केलेल्या पडळकर यांनी आज सकाळी ‘माझ्या विधानाबाबत मी माफी मागणार नाही’, अशी भूमिका घेतली. ते म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मातुःश्रींवर जेव्हा विधान केले गेले तेव्हा शरद पवार यांनी दूरध्वनी केला होता का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आईबद्दल ‘एआय’द्वारे व्हिडिओ तयार केला गेला.त्यावर पवारांनी मोदींना दूरध्वनी केला होता का? माझे विधान अयोग्य नाही, मी माफी मागणार नाही.’ फडणवीस यांचा दूरध्वनी आल्यानंतर पडळकरांची भूमिका नरमली. ते म्हणाले, ‘मला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दूरध्वनी आला होता. त्यांनी मला अशी वक्तव्ये करू नका, अशा सूचना केल्या आहेत, त्यांच्या सूचनेचे मी पालन करणार.’.सांगली जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांनी सुसंस्कृत आणि महाराष्ट्राला पुढे घेऊन जाण्याचे राजकारण केले. जतच्या विद्यमान आमदारांनी राजारामबापू आणि जयंतराव पाटील यांच्याबाबत केलेले वक्तव्य निंदनीय आहे. कितीही राजकीय टोकाचे वैमनस्य असले तरी टीका करताना मर्यादा पाळल्या पाहिजेत.- विश्वजित कदम, आमदार, काँग्रेस.त्यांच्या मागे कोण आहे, बोलणाऱ्यांना कुणाची फूस आहे, कुणी मोकळीक दिली आहे?, हे तपासावे लागणार आहे. या राज्याचे नेतृत्व करणारे स्वतःची प्रतिमा स्वच्छ दाखवत असतील आणि त्यांच्या भोवतीचे, जवळचे नेते असे बोलत असतील तर त्यांचा खरा चेहरा समोर येत आहे, असे दिसते.- विशाल पाटील, खासदार, काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.