CM Devendra Fadnavis : गोपीचंद पडळकरांच्या विधानाचे समर्थन नाही

जयंत पाटील यांच्याविषयी आक्षेपार्ह विधान; पवारांची नाराजी, सांगलीत निदर्शने
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
मुंबई - भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केलेल्या विधानाचे कधीच समर्थन करणार नाही, असे स्पष्ट करत कोणाच्याही वडिलांबद्दल किंवा कुटुंबांबद्दल विधान करणे योग्य नाही. आक्रमकपणे बोलताना शब्दाचा अर्थ काय आहे याचा विचार करून बोला, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार पडळकर यांना समज दिली.

