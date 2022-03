मलिकांचा राजीनामा नाहीच; मुंबई राष्ट्रवादीचं अध्यक्षपद राखी जाधवांकडे?

मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसची (Mumbai NCP) सध्या बैठक सुरु आहे. या बैठकीत अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांचा राजीनामा न घेण्याचा निर्णय झाला आहे. पण मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेसचं अध्यक्षपद जे मलिक यांच्याकडे आहे ते नगरसेविका राखी जाधव (Rakhi Jadhav) यांच्याकडे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (not any decsion on resignation of Nawab Malik Rakhi Jadhav will be Mumbai NCP president)