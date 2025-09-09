महाराष्ट्र बातम्या

Prakash Ambdkar : आरक्षणाचे ताट वेगळेच पाहिजे

ओबीसी आणि मराठ्यांच्या आरक्षणाचे ताट हे वेगवेगळेच असले पाहिजे. सरकारने घेतलेला निर्णय हा पूर्णपणे चुकीचा आहे.
छत्रपती संभाजीनगर - ‘ओबीसी आणि मराठ्यांच्या आरक्षणाचे ताट हे वेगवेगळेच असले पाहिजे. सरकारने घेतलेला निर्णय हा पूर्णपणे चुकीचा आहे’, अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मंगळवारी (ता. नऊ) येथे पत्रकार परिषदेत मांडली.

