Navnath Waghmare Video: ''माझ्या मुलीला ट्रोल का करता? इथून पुढे माझ्याकडून अपशब्द निघणार नाहीत..'' नवनाथ वाघमारेंनी व्यक्त केला खेद

OBC leader Navnath Waghmare: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आपला लढा तीव्र केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे यांच्यासह ओबीसी नेत्यांची बैठक शनिवारी पार पडली. या बैठकीनंतर नवनाथ वाघमारे यांनी मराठा मुलींबद्दल आक्षेपार्ह विधान केलं होतं. त्यानंतर संपूर्ण राज्यातून संताप व्यक्त झाला होता..''ओबीसींच्या मंत्र्यांचे सुंदर, गोंडस मुलं आणि त्यांचा पैसा दिसला की मराठ्यांच्या मुली त्यांच्या घरात घुसतात.'' असं विधान नवनाथ वाघमारे यांनी केलं होतं. त्यानंतर राज्यभरातून सोशल मीडियात संताप दिसून आला. मनोज जरांगे पाटलांनीही ''ही शंभर टक्के वड्या-वघळीची पैदास'' असं प्रत्युत्तर वाघमारेंना दिलं होतं..Ramp AI Index: नामांकित कंपन्यांमध्ये AI चा अतिवापर? ६ महिन्यांत खर्च तिप्पट; एका कर्मचाऱ्यामागे मोजावे लागतात ७ लाख? .राज्यभरातून वाढत चाललेला संताप बघता, नवनाथ वाघमारे यांनी केलेल्या विधानाबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले की, दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या भावनांचा दाखला देत असताना राज्यातील मराठी मुलींच्या बाबतीत माझ्याकडून एक वक्तव्य गेलं. या विधानाचा निषेध होत आहे, हे मला अत्ताच माहिती झालं.''मागील दोन-तीन वर्षांपासून मनोज जरांगे हे छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याखाली बसून ज्याप्रमाणे आमच्या वंजारी समाजाबद्दल चुकीची भाषा वापरतात.. धनगर समाजाबद्दलही आक्षेपार्ह भाषा वापरली, मंत्री छगन भुजबळ, अनेक मंत्र्यांना घोडे लावण्याची भाषा वापरली. मुख्यमंत्र्यांच्या आईंविषयी चुकीची भाषा वापरली. त्याचं काय? त्यांनीही माफी मागितली पाहिजे.'' असं वाघमारे म्हणाले..नवनाथ वाघमारे पुढे बोलले, मनोज जरांगेंनी गॅलेक्सी हॉस्पिटलमध्ये माझ्याबाबतीत वड्याखोड्याची पैदास, असा शब्द वापरला. मग जरांगे हे,कशाची पैदास आहेत? माझ्याकडून एकवेळा वक्तव्य झालं असेल तर मी खेद व्यक्त करतो. माझ्या माता-माऊल्यांचा अवमान होत असेल तर आम्ही कधीही कानाला धरुन माफी मागू..Ratnagiri Kolhapur Connectivity: अणुस्कुरा घाटाचे ३५० कोटींच्या रुंदीकरणाने कोकण-पश्चिम महाराष्ट्र दळणवळणाला नवी चालना.माझ्या मुलीला का ट्रोल करता?- वाघमारे''काही लोकांनी माझ्या मुलीचा फोटो व्हायरल करुन तिलाही ट्रोल केलं.. परंतु चूक माझी आहे, मला ट्रोल केलं तरी चालेल. पण माझ्या मुलीला तुम्ही का ट्रोल करता? तुम्ही स्वतःला शिवरायांचे वारस म्हणवून घेता अन् मुलीच्या बाबतीत तुम्ही असे फोटो व्हायरल करता? मग जरांगे काय-काय बोलतात त्यांच्या त्यांच्या बाबतीत तुम्ही शांत कसे?'' असा सवाल वाघमारेंनी उपस्थित केला.ते शेवटी म्हणाले, मनोज जरांगे ज्या दिवशी वंजारी, माळी समाजाची आणि अनेक नेत्यांची माफी मागतील तेव्हा मी मोठ्या मनाने कानाला धरुन माफी मागेन. पुण्यात जे बोललो, त्याचा मला खेद आहे. बोलण्याच्या भरात मी बोलून गेलो. राज्यातील बहिणींनी मला माफ करावं. येणाऱ्या काळात माझ्याकडून कधीही अपशब्द निघणार नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.